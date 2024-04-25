Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, 'Her alanda biz sizlerle hareket etmeye, sizlerle birlikte o projeleri sahiplenip, şehrimize kazandırmaya özen göstereceğiz' dedi.

25.04.2024 11:56  Güncelleme: 12:26
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, "Her alanda biz sizlerle hareket etmeye, sizlerle birlikte o projeleri sahiplenip, şehrimize kazandırmaya özen göstereceğiz" dedi.

Ticaretin üssü, sanayinin ve hayırseverlerin merkezi Kayseri'de birlik, beraberlik içerisinde yeni 5 yıl için hizmetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul ederek, istişarelerini sürdürdü.

KTO Başkanı Gülsoy ve beraberindeki heyet, 2024 Yerel Seçimleri sonrası milletin iradesi ile yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Başkan Büyükkılıç'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası'nın şehrin gururu olduğunu belirterek, "Ticaret Odamız gerçekten ekibiyle birlikte adeta tek bir anlayış, aynı söylem, aynı yöne bakış mantığı içerisinde şehrimizin gururudur. Şehrine sevdalı, şehrine nasıl katkı sağlamanın kaygısı olan dostlarımızsınız. Biz bunu her platformlarda gördük" dedi.

Büyükkılıç'tan Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Vurgusu

Büyükkılıç, kentteki birlik, beraberlik ve dayanışmaya vurgu yaparak, "Bu dönemde de Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, önderliğinde yeni projelerle şehrimize katkı sağlayacak her alanda, biz sizlerle hareket etmeye, sizlerle birlikte o projeleri sahiplenip, şehrimize kazandırmaya özen göstereceğiz" diye konuştu.

Tüm iş insanı ve esnaflara hayırlı hizmetler temenni eden Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah sizlerin yar ve yardımcısı olsun, beraber yol alacağımıza inanıyorum, tüm dostlarıma hoş geldiniz diyorum, Allah sizlere hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin, hayırlı hizmetlere vesile kılsın, el ele, gönlü gönle" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç'a yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise "Başkanlığınız hayırlı uğurlu olsun. 5 sene daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Öncelikle tüm seçimimizin hem şehrimize hem ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm seçilen başkanlarımızı da sizin nezdinizde tebrik ediyoruz" dedi.

Gülsoy'dan Büyükkılıç'a Uyum Vurgusu

Gülsoy, Başkan Büyükkılıç'ın şehirde her zaman ifade ettiği uyum kültürü ile güzel bir seçim atmosferi yaşanmasına vesile olduğunu dile getirerek, "Bu konuda da müthiş bir katkınız vardı. Sizin her zaman için pozitif yaklaşımınız, insani yaklaşımınız, bizim ağabeyimiz, büyüğümüz olarak da gerçekten bu şehre katkılarınız çok. Rabbim utandırmasın. Daha güzel görevler ile bir 5 yıl daha birlikte geçireceğiz" diye konuştu.

"Sizleri Takip Ettiğimiz Kadarı ile Kayseri Sevdanız Var"

Başkan Gülsoy, konuşmasında "Hepimizin kaygısı, şehrimizin kaygısı ve bu kaygıyı sizin de güttüğünüzü çok çok daha iyi biliyoruz, birebir de şahidiz bu işe. Çünkü beraber yaptığımız projeler, birlikte çalıştığımız konular ve sizleri takip ettiğimiz kadarı ile de Kayseri sevdanız var. Allah bu şehre daha güzel hizmetler yapmayı da nasip etsin. İnşallah birlik ve beraberlik ile yine uyum içerisinde de bu şehrin gelişimi, ekonomisi ve ticareti ki özellikle her toplantınızda her konuşmanızda bunu dile getiriyorsunuz" ifadelerini kullandı. Gülsoy, bir şehrin ekonomisinin ticaretinin ne kadar güçlü olursa kalkınmasının da o kadar güçlü olacağını sözlerine ekleyerek Başkan Büyükkılıç'ın da bu konuda her zaman iş dünyasının yanında destekleri ile yer aldığını belirtti ve Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Başkan Gülsoy ziyaretin anısına, Başkan Büyükkılıç'a 'Allahu ekber' yazılı tablo hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı - Son Dakika

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