Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'ı kabul etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'ı kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan\'ı kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, veda ziyaretleri gerçekleştiren Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'ı makamında kabul etti. Karacan, yaptıkları çalışmalar ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

18.07.2024 15:31  Güncelleme: 15:32
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, veda ziyaretleri gerçekleştiren Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'ı makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Beylikdüzü Kaymakamı olarak atanan Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a veda ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görev süresince şehre yaptığı hizmetlerden dolayı Kaymakam Karacan'a teşekkür etti.

Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Melikgazi İlçe Kaymakamımız Bülent Karacan yeni görev yerine gitmeden önce belediyemize veda ziyareti gerçekleştirdi. Melikgazi ilçemiz için her zaman uyum içerisinde çalıştık. Şehrimizdeki özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyorum" şeklinde konuştu.

Karacan da bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında Başkan Büyükkılıç'a bilgiler vererek, uyum içerisinde yaptıkları çalışmalar ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'ı kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'ı kabul etti - Son Dakika
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