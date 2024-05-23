Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretçilerini makamında ağırlamaya devam ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi kucaklayan hizmetlerinin yanı sıra her kesimden ziyaretçilerini makamında misafir etmeyi sürdürüyor.

Belediye faaliyetlerini istişareye ve ortak akla uygun olarak, herkesin ve her kesimin görüşüne, bilgisine başvurarak yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart yerel seçimleri sonrası, kamu, kurum ve kuruluşlar, sağlıkçılar, siyasetçiler, eğitimciler, dernek, oda temsilcileri ve vatandaşları makamında konuk etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Yahya Tekin ve beraberindekiler, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu ve Gazi Şahin, Kayseri Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Ecz. Uğur Nuri Akın, Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Dernek Başkanı Ömer Uzunluoğlu, Aydınlar Ocağı Başkanı Hüseyin Türkmen, Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Halit Kurt, Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Adnan Kenanoğlu ve beraberindeki misafirler, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Misafirlerini makamında kabul eden Başkan Büyükkılıç, ziyaret için gelen konukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceklerini söyledi.

Büyükkılıç, "Bize değer vererek teveccühlerini gösteren, teşrif eden hemşehrilerimi ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gönül belediyeciliği anlayışımızla gönül verdiğimiz halkımızla kucaklaşmak da bizim görevden öte gönül işimizdir. Bu münasebetle bizi seven, bize güvenen ve bize değer veren vatandaşlarımıza, ziyaretçilerimize sevgilerimi ve selamlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Konuklar ise yerel seçimlerde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı tebriklerini ilettikleri Başkan Büyükkılıç'a çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar temennisinde bulundu. - KAYSERİ