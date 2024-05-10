Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Engelliler Haftası'nı Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Engelliler Haftası'nı Kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Engelliler Haftası\'nı Kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli vatandaşlara yönelik yapılan ve yapılacak projeleri anlattı.

10.05.2024 11:21  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükkılıç mesajında engelli vatandaşları 'şehrin özel sakini ve dua kaynağı' olarak niteleyerek Engelliler Haftası'nı kutladı. Başkan Büyükkılıç, engelsiz bir yaşam için özel vatandaşlara yönelik yaptıkları ve yapacakları birçok projeyi de anlattı.

Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında engelli vatandaşlara yönelik hizmetleri kentte gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, özel vatandaşların huzur ile güvenli ve konforlu bir yaşam sürmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirerek, "Engelli, özel vatandaşlarımız şehrimizin özel sakinleridir. Öte yandan tabi ki dua kaynağıdır. Böylesine özel vatandaşlarımıza hizmet etmek de bizlerin olmazsa olmazıdır. Zaten biz onlara hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu doğrultuda da onların güvenli ve konforlu bir şekilde, huzurlu bir hayat sürmesi için de elimizden gelen gayreti göstermeye çabalıyoruz" diye konuştu.

Engelsiz Yaşam İçin Özel Projeler

Engelsiz bir yaşam için özel vatandaşlara yönelik yaptıkları birçok hizmet ve yatırım olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Onlar için araçlarını şarj etmek üzere şarj istasyonlarını hizmete açtık. Toplu ulaşım araçlarımızı onların kullanımına uygun hale getirdik, getirmeyi sürdürüyoruz. Türkiye'nin en büyük ve donanımlı engelsiz yaşam merkezlerinden olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hizmete açtık ve özel vatandaşlarımızı, yavrularımızı orada ağırlıyoruz. Öte yandan Engelsiz Çocuk Evlerimizde yine özel yavrularımızla ilgileniyoruz. Engelli vatandaşlarımıza su faturalarında yüzde 50 indirim uyguladık, yaşamlarını kolaylaştırmak için destek olduk. Tramvay ve trafik ışık noktalarında onların güvenli ulaşımı için 'Erişilebilir Yaya Butonları' projesi ile yüzün üzerinde erişilebilir yaya butonu sayesinde onlarca kavşakta bu hizmeti gerçekleştirdik. Ayrıca farkındalık çalışmaları kapsamında çeşitli etkinlikler ve sosyal faaliyetler gerçekleştirdik. Burada sayamayacağımız kadar çalışma ve projeye imza attık. Bundan sonra da özel vatandaşlarımızın yanında olacağımızı belirtmek istiyorum."

Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde de engelli vatandaşların yanında olacaklarını ifade ederek, toplu taşıma sistemlerinin tamamının engelli erişimine tam uyumlu hale getirilmesi, engelli bireylerin afet bilinci kazanmaları için onlara eğitimler verilmesi, engelli vatandaşların temiz, sağlıklı ve bakımlı hanelerde yaşamalarını sağlamak için temizlik ve basit tamirat desteği çalışmalarının yapılması gibi çalışmaların da gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Büyükkılıç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Engelliler Haftası'nı Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:20 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dolandırıcılık 192 öksürükle 1 milyon pound kazandı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dolandırıcılık! 192 öksürükle 1 milyon pound kazandı
11:04 Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor
10:55 Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu
10:47 Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil
10:43 Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 12:02:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Engelliler Haftası'nı Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement