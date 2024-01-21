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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyes'te Kayak Severlerle Buluştu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyes'te Kayak Severlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kayak severlerle buluştu. Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen Büyükkılıç, vatandaşlar ve turistler tarafından büyük ilgi gördü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyes\'te Kayak Severlerle Buluştu
21.01.2024 - 16:23,  Güncelleme: 16:26
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kayak severlerle buluştu.

Kayseri'nin turizm değerlerini her fırsatta tanıtmaya, öne çıkarmaya gayret eden Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te yağan karı fırsat bilerek Erciyes Kayak Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Kayak merkezinde Büyükkılıç'a büyük ilgi

Erciyes Kayak Merkezi'ne eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve torunları ile gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kayak için Erciyes'te bulunan vatandaşlar ile turistlerin büyük ilgisi ile karşılandı. Kayak merkezindeki tesislerde masaları tek tek gezerek konuklarla görüşen Büyükkılıç, onlarla fotoğraf çekindi, sohbet etti.

Lapa lapa yağan karın, muhteşem manzaranın, yoğun ve coşkulu ziyaretçilerin yer aldığı Erciyes Kayak Merkezi'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükkılıç, "Böylesine güzel bir pazar gününde kıymetli eşim Dr. Necmiye Hanım ve sevgili torunlarım Beyza ve Berra ile Erciyes'imizi ziyaret ederek, yoğun ve coşkulu ziyaretçilerin, muhteşem manzaranın ve lapa lapa yağan bereketin tadını doyasıya yaşadık" diyerek, herkesi Erciyes'e davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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