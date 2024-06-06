Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Esnafları Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Esnafları Kabul Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'nden gelen esnafları makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, esnaf dostu anlayışını vurgulayarak, esnafların her zaman yanında olacaklarını belirtti.

06.06.2024 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi (KAYSEM) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ve heyetini makamında ağırladı.

Esnaf dostu anlayış ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin gıda zincirinde önemli bir yeri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'nden gelen esnafları kabul etti.

KAYSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ve heyeti, Başkan Büyükkılıç'a 31 Mart yerel seçimleri sonrası 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafın her zaman yanında yer almaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Sıcak ve samimi bir şekilde geçen ziyarette KAYSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ise Başkan Büyükkılıç'ın her zaman halkın içinde olduğunu, esnafın arkasında yer aldığını belirterek, Büyükkılıç'a yeni dönemde başarılar ve kolaylıklar diledi.

Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Acar, "Memduh Başkanımız halkın içinde, devamlı esnafımızın arkasında, başkanımız şeref verdiler. Buradaki 118 tane esnafımız, yağmurda, çamurda, pandemide her zaman Kayseri'ye layık bir şekilde çalışmaya, gecenin 3'ünden öğlenin 3'üne kadar kaliteyi ve fiyatı Türkiye'de uygulamak için yapılan en büyük çalışmalar halimizdedir. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, halkımızın devamlı yanındayız, Allah işini gücünü rast getirsin" şeklinde konuştu.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da hazır bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Esnafları Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
13:06 Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 14:27:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Esnafları Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement