Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kapuzbaşı Şelaleleri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kapuzbaşı Şelaleleri'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kapuzbaşı Şelaleleri\'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı'nın eşsiz turistik değerini içerisinde barından Aladağlar Milli Parkı içerisindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'ni ziyaret etti. Büyükkılıç, Yahyalı'nın simgelerinden Göksu Şelalesi'ndeki ömrünü yitirmiş olan ve yenilenen Sallanan Asma Köprü'nün açılışını gerçekleştirdi.

09.05.2024 10:18  Güncelleme: 10:51
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Yahyalı'nın eşsiz turistik değerini içerisinde barından Aladağlar Milli Parkı içerisindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'ni ziyaret etti. Büyükkılıç, Yahyalı'nın simgelerinden Göksu Şelalesi'ndeki ömrünü yitirmiş olan ve yenilenen Sallanan Asma Köprü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göreve geldiği günden bu yana 'halka hizmet, Hakk'a hizmet' ve 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle mesai kavramı gözetmeden uyum kültürü içerisinde tüm ilçelerde dokunmadık alan bırakmıyor.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde doğa harikası şelaleleri, yaz kış eksilmeyen suyuyla her mevsim farklı güzellikler ile muhteşem görsel şölen sunan Kapuzbaşı Şelaleleri'ni ziyaret etti.

Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, il ve ilçe protokolü ile birlikte, Kapuzbaşı Takım Şelalelerini ve bölgeyi gezdiler.

Yeryüzünün saklı cenneti Kapuzbaşı Şelaleleri'ne tüm doğaseverleri beklediklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz ulaşım çalışmalarıyla birlikte konforlu yollarıyla doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri'ne doğaseverlerimizi bekliyoruz" dedi.

Sallanan Asma Köprü'nün Açılışını Gerçekleştirdiler

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç ayrıca, kentin yeni turizm destinasyonlarından Yahyalı Asma Köprü'yü de ziyaret ederek, bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükkılıç, "Yahyalı'mızın simgelerinden Göksu Şelalesi'ndeki ömrünü yitirmiş olan ve yenilenen Sallanan Asma Köprü'nün açılışını gerçekleştirdik. Adeta Yahyalı'mızın bir gerdanlığı gibi duran köprümüzün şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Vali Çiçek: "Büyükşehir Belediyesi ile Seferberlik Başlattık"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı Asma Köprü'nün Kayseri'nin en önemli turizm yerlerinden biri olduğunu da göz ardı etmeden, buranın turizme kazandırılması için adeta Büyükşehir Belediyesi ile el ele verip bir seferberlik başlattıklarını ifade etti.

Yahyalı'nın adeta simgelerinden birisi olan asma köprünün tehlike arz etmesi ve biraz güvenliği noktasında problemlerinin olması nedeniyle burada önemli çalışmalara imza atıldığını söyleyen Vali Çiçek, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediye Başkanımızla bu alanı gezmiştik. Burasının yeniden yapılanması gerektiğini, statik ölçümlerinin ayarlanması gerektiğini, gerekli önlemler yapılarak gerçekten bölge halkının da hoşuna gidebilecek şekilde yapılması gerekiyordu. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte buraya çok önem veriyoruz. Hem Yahyalı Kaymakamımızın hem de Yahyalı Belediye Başkanımızın ısrarlı bir şekilde bu bölgenin turizme kazandırılmasının bizden talepleri oldu. Kayseri'nin en önemli turizm yerlerinden biri olduğunu da göz ardı etmeden, buranın turizme kazandırılması için adeta Büyükşehir Belediyesi ile el ele verip bir seferberlik başlatmıştık, tamamlandı. Bölge halkımızın da büyük beğeni aldığını görüyorum. Gerçekten güvenli bir hale geldi."

Çiçek, asma köprünün yenilenen yüzü ile adeta inci bir gerdan gibi olduğunu söyleyerek, "Bölgeye adeta güzellik kattı. İnci bir gerdan gibi oldu. Bu Yahyalı'ya yakıştı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki protokol, asma köprüden geçerek, o heyecanı hep birlikte yaşadı.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'a ziyaret kapsamında, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile il ve ilçe protokolü eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kapuzbaşı Şelaleleri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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