Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnafları ziyaret etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi yanındaki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Bir vatandaş, Başkan Büyükkılıç'a, "Allah'a emanet ol, vallahi sana kıyamıyorum, doktorsun hocam, seni çok seviyorum. 30 senedir seni tanıyorum, sen altınsın" diye sevgi gösterisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleriyle vatandaşla hep iç içe olacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda tarihi Kayseri Kalesi yanındaki pastırmacı esnafı ziyaret ederek, hem sohbet etti hem de talep ve önerileri dinledi.

Burada eldivenleri takıp, pastırma doğrayarak hünerlerini de sergileyen Başkan Büyükkılıç, pastırma doğramanın çok önemli bir meslek ve sanat olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, Kayserililerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, bir vatandaş, Başkan Büyükkılıç'a, "Allah'a emanet ol, vallahi sana kıyamıyorum, doktorsun hocam, seni çok seviyorum. 30 senedir seni tanıyorum, sen altınsın" diye sevgi gösterisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tüm esnafa hayırlı ve bereketli işler dilerken, esnaf ile vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ