 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Regaib Kandili için Mesaj Yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Regaib Kandili için Mesaj Yayımladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, 'Bizler için özel günler olan kandillerimizden ilki ve mübarek üç ayların başlangıcında olan Regaib Kandili'nin birlik ve beraberliğimize ve maddi manevi sıkıntılardan kurtuluşumuza vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Regaib Kandili için Mesaj Yayımladı
10.01.2024 - 10:34,
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, "Bizler için özel günler olan kandillerimizden ilki ve mübarek üç ayların başlangıcında olan Regaib Kandili'nin birlik ve beraberliğimize ve maddi manevi sıkıntılardan kurtuluşumuza vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili mesajında "11 ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi, 'Üç Aylar'ın başlangıcında bulunan Regaib Kandili'ni ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık adına en içten dua ve temennilerimle tebrik ediyorum" dedi. İslam alemi için böylesi önemli ve anlamlı günlerin inananlarca dua, tövbe ve ibadetler ile değerlendirilmesinin önemine değinen Başkan Büyükkılıç, "Şükürler olsun bir kez daha on bir ayın sultanı Ramazan ayının habercisi olan Regaib Kandil'imize eriştik. Cenab-ı Allah, İslam alemi için manevi bir fırsat olan, sevincini ve heyecanını yaşadığımız Regaib Kandili'ni ve Üç Ayları dua, tövbe ve ibadetler ile en verimli şekilde ihya edebilmeyi nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, kandil gecelerinin birliğe, beraberliğe, dayanışma ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulunarak başta Kayserililer ile birlikte tüm İslam aleminin Regaib Kandili'ni tebrik etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan'ın habercisi olan Regaib ile kendimizi on bir ayın sultanına hazırlayalım, Ramazan ayına en güzel şekilde kavuşalım. Dolu dolu geçireceğimiz bir Regaib ve sonrasında ise üç aylar ile birlikte nihayetinde Ramazan bizleri beklemektedir. Yüce Allah'tan umduklarımıza bizi kavuşturmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek üç ayların ve Regaib gecesinin milletimize ve tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kılsın ve bizi Ramazan'a kavuştursun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili, Kayseri, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Regaib Kandili için Mesaj Yayımladı - Son Dakika


10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı

Son Dakika
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 11:26:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Regaib Kandili için Mesaj Yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement