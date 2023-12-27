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Başkan Büyükkılıç, STK temsilcileri ve muhtarları kabul etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, STK temsilcileri ve muhtarları kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarlarını makamında ayrı ayrı kabul etti. Başkan Büyükkılıç, misafirlerle sohbet ederek, kentte birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hizmetlere devam ettiklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, STK temsilcileri ve muhtarları kabul etti
27.12.2023 - 12:22,  Güncelleme: 12:26
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarlarını makamında ayrı ayrı kabul etti.

Kayseri'de yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişarelerde bulunmaya önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç'ı Türkiye Diyanet Vakfı İl Eğitim Koordinatörü Ahmet Kömür, Milli Türk Talebe Birliği İl Başkanı Yusuf Can Topçu ve beraberindeki heyetler ile Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve beraberindeki sivil toplum kuruluşlarının başkanları, İncesu Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Mehmet Keleş, Develi Sarıca Mahallesi Muhtarı Bekir Ulusoy ve beraberindekiler ziyaret etti.

Başkanlık makamında ayrı ayrı kabul ettiği misafirlerle sohbet eden Büyükkılıç, nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür ederek, kentte birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hizmetlere devam ettiklerini ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerin ardından Başkan Büyükkılıç, misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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