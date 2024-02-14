Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Umut Çınarı Kadın ve Çocuk Koruma Derneği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Umut Çınarı Kadın ve Çocuk Koruma Derneği'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Umut Çınarı Kadın ve Çocuk Koruma Derneği\'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Umut Çınarı Kadın ve Çocuk Koruma Derneği'ni ziyaret ederek, dernek başkanı Ümit Özer ve dernek yönetimiyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

14.02.2024 14:16  Güncelleme: 14:21
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Umut Çınarı Kadın ve Çocuk Koruma Derneği'ni ziyaret ederek, dernek başkanı Ümit Özer ve dernek yönetimiyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişarelerde bulunmaya önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, STK temsilcilerine ziyaretlerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, Umut Çınarı Kadın ve Çocuk Koruma Derneği'ni ziyaret etti.

"Güzel Bir Yaklaşım, Güzel Bir Kaygı"

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, "Güzel bir yaklaşım, güzel bir kaygı. Sizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bir sivil toplum teşkilatı olarak şehrine hizmet etme, şehrini daha iyi noktaya taşıma kaygısıyla hareket etme ve toplumun aydın kesimleri diye bilinen insanlarla birlikte hareket etme, bunlar güzel kaygılardır" diye konuştu.

Her zaman destek olacaklarını belirten Başkan Büyükkılıç, ayrıştırmadan, 1, 5 milyon Kayseriliyi bağrına bastıklarını ifade etti. Büyükkılıç, Allah böyle kaygıları taşıyan insanların sayısını artırsın. Hele hanım eli deyince farklı oluyor. Burada bir nezaket vardır, merhamet, kucaklama duygusu vardır. Annedir, eştir, evin temel direğidir" dedi.

Umut Çınarı Kadın ve Çocuk Koruma Derneği Başkanı Ümit Özer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç'a çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Umut Çınarı Kadın ve Çocuk Koruma Derneği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Umut Çınarı Kadın ve Çocuk Koruma Derneği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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