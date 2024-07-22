Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hulusi Akar, yatırımları değerlendirdi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hulusi Akar, yatırımları değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hulusi Akar, yatırımları değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, milletvekilleri ve belediye başkanları ile bir araya gelerek, kentte yapılacak yatırım ve hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

22.07.2024 10:17  Güncelleme: 10:18
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, milletvekilleri ve belediye başkanları ile Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelerek, kentte yapılacak yatırım ve hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan anlayış içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımdan spora, gastronomiden turizme, sağlıktan eğitime kadar birçok yatırım ve projeyi Kayserililerin hizmetine sunan Başkan Büyükkılıç, yapılan yatırımları değerlendirmeye ve yeni dönemde yapılacak hizmetlerle ilgili istişarelere de özel önem veriyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy ile Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Kayseri İl Başkan Vekili Hasan Nuri Kuş ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, merkez ve ilçelerde yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar ile şehri daha ileriye taşıyacak yatırımlar istişare edildi. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek, berekete vesile olunduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizi ilgilendiren ve şehrimizi daha ileriye taşıyacak olan çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Büyükkılıç, istişare, uyum kültürü ve ortak akla özen gösterdiklerini belirterek, "Bir taraftan kadim kentimizde hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlarken, diğer taraftan yenilikçi, adil, kaliteli, katılımcı, ortak akılla istişareyi önemseyen, ekip ruhuyla etkin ve verimli yönetim anlayışıyla, şehrimizin değerine değer katmaya devam ediyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hulusi Akar, yatırımları değerlendirdi - Son Dakika

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