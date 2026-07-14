Kayseri büyükşehir, öz kaynaklarıyla 400 milyon TL\'nin üzerinde tasarruf sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, 100 kişilik uzman kadrosuyla belediyeye ait hizmet binalarının bakım, onarım ve teknik işletme çalışmalarını öz kaynaklarıyla sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar sayesinde hizmetlerin kesintisiz devamı sağlanırken belediye bütçesine 400 milyon TL'nin üzerinde tasarruf kazandırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlayışı doğrultusunda teknik bakım ve onarım çalışmalarını kendi uzman kadrosuyla sürdürerek hem hizmet sürekliliğini sağlıyor hem de belediye bütçesine önemli katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, 100 kişilik uzman ekibiyle belediyeye ait hizmet binalarında bakım, onarım ve teknik işletme süreçlerini öz kaynaklarıyla yürütüyor. Belediyenin farklı hizmet birimlerinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde vatandaşlara sunulan hizmetlerin aksamadan devam etmesi sağlanıyor. Teknik ekipler, belediyeye bağlı tüm daire başkanlıkları ile iştirak şirketlerinin hizmet binalarında ısıtma ve soğutma sistemlerinden jeneratörlere, elektrik ve sıhhi tesisatlardan mekanik sistemlere kadar geniş bir alanda bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra boya, alçı, sıva, fayans, çatı, mobilya, laminant parke uygulamaları, kaynak ve çeşitli imalat işleri de kurumun kendi personeli tarafından yerine getiriliyor. Belediyeye bağlı sosyal yaşam merkezlerinde bulunan yüzme havuzlarının bakım, onarım, işletme ve kimyasal takip süreçleri de düzenli olarak ekipler tarafından yürütülüyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Vedat Kılıç, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nün belediyenin hizmet altyapısının kesintisiz işlemesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek; "Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemize ait hizmet binalarının bakım, onarım ve teknik işletme süreçlerini öz kaynaklarımızla etkin bir şekilde yürütmektedir. 100 kişilik uzman ekibimizle tüm hizmet birimlerimizin teknik ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler üretiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde hem hizmetlerin kesintisiz devamını sağladık hem de belediyemiz bütçesine 400 milyon TL'nin üzerinde tasarruf kazandırdık" ifadelerini kullandı. Kamu kaynaklarını verimli kullanma anlayışıyla çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Kılıç, yıl sonuna kadar bu rakamın 500 milyon liraya ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklarını etkin şekilde değerlendiren teknik hizmet modeliyle bir yandan kamu kaynaklarında önemli ölçüde tasarruf sağlarken diğer yandan vatandaşlara sunulan belediye hizmetlerinin güvenli, kaliteli ve kesintisiz şekilde devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor. - KAYSERİ