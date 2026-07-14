Kayseri büyükşehir, öz kaynaklarıyla 400 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri büyükşehir, öz kaynaklarıyla 400 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağladı

Kayseri büyükşehir, öz kaynaklarıyla 400 milyon TL\'nin üzerinde tasarruf sağladı
14.07.2026 11:22  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 100 kişilik uzman kadrosuyla hizmet binalarının bakım ve onarımını öz kaynaklarıyla yaparak 400 milyon TL'nin üzerinde tasarruf elde etti. Yıl sonuna kadar bu rakamın 500 milyon TL'ye ulaşması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, 100 kişilik uzman kadrosuyla belediyeye ait hizmet binalarının bakım, onarım ve teknik işletme çalışmalarını öz kaynaklarıyla sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar sayesinde hizmetlerin kesintisiz devamı sağlanırken belediye bütçesine 400 milyon TL'nin üzerinde tasarruf kazandırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlayışı doğrultusunda teknik bakım ve onarım çalışmalarını kendi uzman kadrosuyla sürdürerek hem hizmet sürekliliğini sağlıyor hem de belediye bütçesine önemli katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, 100 kişilik uzman ekibiyle belediyeye ait hizmet binalarında bakım, onarım ve teknik işletme süreçlerini öz kaynaklarıyla yürütüyor. Belediyenin farklı hizmet birimlerinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde vatandaşlara sunulan hizmetlerin aksamadan devam etmesi sağlanıyor. Teknik ekipler, belediyeye bağlı tüm daire başkanlıkları ile iştirak şirketlerinin hizmet binalarında ısıtma ve soğutma sistemlerinden jeneratörlere, elektrik ve sıhhi tesisatlardan mekanik sistemlere kadar geniş bir alanda bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra boya, alçı, sıva, fayans, çatı, mobilya, laminant parke uygulamaları, kaynak ve çeşitli imalat işleri de kurumun kendi personeli tarafından yerine getiriliyor. Belediyeye bağlı sosyal yaşam merkezlerinde bulunan yüzme havuzlarının bakım, onarım, işletme ve kimyasal takip süreçleri de düzenli olarak ekipler tarafından yürütülüyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Vedat Kılıç, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nün belediyenin hizmet altyapısının kesintisiz işlemesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek; "Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemize ait hizmet binalarının bakım, onarım ve teknik işletme süreçlerini öz kaynaklarımızla etkin bir şekilde yürütmektedir. 100 kişilik uzman ekibimizle tüm hizmet birimlerimizin teknik ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler üretiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde hem hizmetlerin kesintisiz devamını sağladık hem de belediyemiz bütçesine 400 milyon TL'nin üzerinde tasarruf kazandırdık" ifadelerini kullandı. Kamu kaynaklarını verimli kullanma anlayışıyla çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Kılıç, yıl sonuna kadar bu rakamın 500 milyon liraya ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklarını etkin şekilde değerlendiren teknik hizmet modeliyle bir yandan kamu kaynaklarında önemli ölçüde tasarruf sağlarken diğer yandan vatandaşlara sunulan belediye hizmetlerinin güvenli, kaliteli ve kesintisiz şekilde devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri büyükşehir, öz kaynaklarıyla 400 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent’i defalarca uyardım Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
10:21
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 11:24:46. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri büyükşehir, öz kaynaklarıyla 400 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.