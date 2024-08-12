Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım ve hizmetler için önemli kararlara imza atılan toplantıda 88 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

12.08.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım ve hizmetler için önemli kararlara imza atılan toplantıda 88 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Mecliste 52 asıl, 36 ek olmak üzere toplam 88 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Mecliste; Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 2,2 hektarlık alanda gerçekleştirilecek dönüşüm projesi ile ilgili, hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri için uygulama esaslarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu da görüşüldü. Meclis üyeleri, bu talebi oy birliği ile kabul ederken, Başkan Büyükkılıç, "Camii Kebir'in yanındaki o bölge, daha önce burası planlandı, o bölgeyi rahatlatacak, şehrimize zenginlik katacak bir proje" dedi. Meclis üyeleri; Millet Bahçesi Şube Müdürlüğü oluşturulması amacıyla Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'nın Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunu görüştü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Mecliste; Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından imal edilen 30 adet yöresel ürün satış büfesinin Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi olan üreticilere 3 yıllığına verilebilmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Yemliha Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi görüşüldü. Meclis üyeleri, bu talebi oy birliği ile kabul etti. Gündem maddeleri arasında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kırsal mahalle yollarına asfalt serimi ve sıkıştırması işiyle ilgili her türlü işlemi yapmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi de görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.

Hacılar Belediyesi'ne 150 milyon TL, Bünyan Belediyesi'ne 60 milyon TL, Felahiye Belediyesi'ne 20 milyon TL ek bütçe verilmesi taleplerini de görüşen meclis üyeleri, talepleri ayrı ayrı oy birliği ile kabul etti. Meclis üyeleri, emniyet ve asayiş hizmetlerini etkin, verimli olarak vatandaşa süratle ulaştırmak, polisin görünürlüğünü arttırmak, kamu düzeni ve güvenliğini daha etkin sağlamak amacıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne alınacak 10 adet araç için destek sağlanması talebini de görüşerek, oy birliği ile kabul etti.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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