Kayseri Büyükşehir Belediyesi Arıcılığa 7 Milyon TL Yatırım Yaptı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarımın ve hayvancılığın merkezi olma yolunda ilerleyen Kayseri'de üreticilerin yanında yer alırken, son 3 yılda arıcılık ile uğraşan üreticiye 7 milyon TL'lik yatırım yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla tarım ve hayvancılık konusunda tohumdan koyuna, arıcılıktan AR-GE çalışmalarına kadar pek çok konuda gerek proje gerekse destekler aracılığıyla tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizde zenginleştirilmiş bitki çeşitliliği ile arıcılık ve yenilikçi arı ürünleri yaygınlaştırıldı. Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) arı ve arı ürünleri üretimine ilgi duyan vatandaşlara profesyonel eğitim vererek sertifikalı arıcılar yetiştirmek amacıyla 'Arıcılık Kursu' verildi. İhtisas kurs merkezlerinde alınan bilgilerin teoriye dökülmesi ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, vatandaşlarımızın ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla Hobim Arıcılık Projesi, Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle hayata geçirilmiştir" diye konuştu.

Kentte, arıcılığın önemli ekonomik faaliyetler arasında yer aldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri ili çiçek çeşitliliği yönünden zengin iller arasındadır. Mevcut çiçek potansiyeli arıcılık için sağlam bir temel oluşturmakta ve Kayseri'mizi avantajlı konuma getirmektedir" dedi.

Büyükkılıç, bölgede arıcılık faaliyetlerinin yürütülmesi doğrultusunda arıcılığın ekolojik dengeye sağlayacağı fayda ile projenin, çevreci bir tutum izlemiş olacağını ve tozlaşmaya katkısından dolayı bitkisel üretimde de olumlu artışlar meydana geleceğini hatırlattı.

Arıların özellikle çevresel boyutta belirgin faydalarının olduğunu açıklayan çok sayıda literatür bulunduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Arıların biyolojik çeşitliliğin artmasında ve korunmasında hatta birçok bitkinin neslinin devam ettirilmesi konusunda önemli rol oynadığı bilindiğinden projenin çevreye sağladığı yararlar tartışmasız olarak ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

3 Yılda Toplam 2 Bin 220 Adet Arılı Kovan Alındı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, son 3 yılda arıcılık ile uğraşan üreticiye 7 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 yılında 420 adet arı kolonisi desteği sağlanmış olup toplam 430 bin TL, 2023 yılında ise 800 adet arılı kovan desteği sağlanmış olup toplam 2 milyon 260 bin TL harcanmıştır. 2024 yılında ise geçtiğimiz günlerde dağıtımını yaptığımız, toplam 3 milyon 700 bin TL maliyetle 1.000 adet kovan desteği sağlandı. 3 yılda toplam 2 bin 220 adet arılı kovan alınmış olup, güncel rakamlarla 7 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirilmiştir. Belediyemizin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da arıcılık faaliyetlerine destekleri devam etmektedir. Belediyemizin hibe destekleri ile arı üreticiliği yapma konusunda isteklileri arıcılığa teşvik etmeyi, hem bölge halkının donanımlı birer çiftçi olmasını hem de bölgenin istihdamına katkı sağlamasını hedefliyoruz." - KAYSERİ