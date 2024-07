Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çağrı Merkezi Kursu Öğrencilerine Uygulamalı Eğitim Verdi

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Çağrı Merkezi Kursu öğrencilerine Basın Yayın ve Halka İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesindeki Alo 153 İletişim Merkezi'nde uygulamalı eğitim verdi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde insan odaklı yerel yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da bünyesindeki kuruluşlarla birimlerinin koordineli çalışması ile kente ve vatandaşlara değer katmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç'ın eğitime ve öğrenmeye verdiği özel önem ve güçlü destek doğrultusunda mesleki eğitim ve kurslarını etkin bir şekilde sürdüren KAYMEK tarafından Çağrı Merkezi Kursu düzenlenirken, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesindeki Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa da kursa destek verdi. On binlerce insana dokunan eğitim, kurs ve kültür sanat hizmetleri ile kentte 6'ncı üniversite olarak adından söz ettiren KAYMEK, örgün eğitim düzeyinin her aşamasında gençlere büyük katkı sağlayan kurslar düzenlerken diğer taraftan da vatandaşlara meslek edindiren eğitimler düzenliyor. Bu çerçevede, Çağrı Merkezi Operatörü Kursu düzenleyen KAYMEK'e, kursta öğrencilere aktarılan teorik eğitimlerinin ardından Basın Yayın ve Halka İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimi teknik donanımı ve personeliyle uygulamalı eğitim noktasında destek verdi. KAYMEK Çağrı Merkezi Kursu'nda toplamda 544 saatlik teorik eğitimler alan 16 kursiyer, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa biriminde Halka İlişkiler Şube Müdürü Ayten Özsoy koordinesinde uygulamalı eğitim verildi. Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimlerini KAYMEK Çağrı Merkezi Kursu öğrencilerine tanıtan Halka İlişkiler Şube Müdürü Özsoy, birimlerin genel işleyişleri hakkında kursiyerleri bilgilendirdi. Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimlerinin ilgili sorumlularınca ise kursiyerlere birimlerin sorumluluk alanındaki konu başlıkları, vatandaşlara sunulan çözüm ve memnuniyet odaklı kaliteli hizmet misyonu tanıtılırken, kursiyerlerin öğrendiklerini uygulamalarına fırsat verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile vatandaşlar arasında hızlı ve güvenli bir iletişim ağı kuran Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimlerinde KAYMEK Çağrı Merkezi Kursu'nda öğrendiklerini uygulayan kursiyerler teorik ve pratik eğitimleri büyük bir memnuniyetle tamamladı.

KAYMEK Çağrı Merkezi Kursu öğrencileri, kendilerine sunulan zengin içerikli eğitim fırsatlarından dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler. 16 öğrenci bulunan kursta, eğitimini tamamlayan ve MEB onaylı belgesini almaya hak kazanan kursiyerler sadece çağrı merkezlerinde değil iletişimin olduğu her alanda istihdama hazır bilgilere sahip olma fırsatı yakaladı. - KAYSERİ