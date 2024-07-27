Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlere Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlere Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlere Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik olarak düzenlediği YKS Tercih Danışmanlığı Merkezi'ne yoğun ilgi gösteriliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ücretsiz olarak sunulan tercih danışmanlığı hizmeti, gençlerin en doğru tercihi yapmalarına yardımcı oluyor.

27.07.2024 13:58  Güncelleme: 13:59
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 'öğrenci dostu' hizmet anlayışıyla düzenlenen YKS Tercih Danışmanlığı Merkezi'ne gençler yoğun ilgi gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, merkezi ziyaret ederek gençlerin tercih heyecanına ortak oldu.

Gençlere özel önem veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca öğrencilere tercih süresi boyunca ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti veriliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin on binlerce insana hizmet veren mesleki eğitim ve kurslarla adından söz ettiren kuruluşu KAYMEK tarafından hazırlanan YKS Tercih Danışmanlığı Merkezi, Hunat Hatun Medresesi, KAYMEK İhtisas Merkezi ve Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi olmak üzere üç merkezde hizmet veriyor. 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti ücretsiz bir şekilde gençlerin en doğru tercihi yapmaları için yanında yer alıyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Hunat Hatun Medresesi'nde gerçekleştirilen YKS Tercih Danışmanlığı Merkezi'ni ziyaret ederek gençlerin tercih heyecanına ortak oldu.

Gençler, kendileri için stresli ve kafalarının karışık olduğunu ifade ettikleri bir dönemde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ellerinden tuttuğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve KAYMEK ekibine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlere Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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