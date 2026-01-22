Kayseri Büyükşehir'den kırsala 108.9 milyon TL'lik kilitli parke yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri Büyükşehir'den kırsala 108.9 milyon TL'lik kilitli parke yatırımı

Kayseri Büyükşehir\'den kırsala 108.9 milyon TL\'lik kilitli parke yatırımı
22.01.2026 15:22  Güncelleme: 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını iyileştirmek amacıyla 2025 yılı boyunca 290 bin 917 metrekarelik alanda kilitli parke döşeme çalışmalarını tamamladı. Toplam yatırım miktarı 108,9 milyon TL'yi geçti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla 2025 yılı boyunca yürüttüğü kilitli parke çalışmalarıyla 290 bin 917 metrekare stabilize yolu kilitli parke ile kapladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar kapsamında toplam 108,9 milyon TL'yi aşan kilitli parke yatırımı gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın "merkez-kırsal ayrımı olmadan hizmet" anlayışı doğrultusunda, kırsal mahallelerde yol konforunu kalıcı hale getirecek önemli bir altyapı hamlesine imza attı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, mahalle içi stabilize yollar modern ve uzun ömürlü kilitli parke ile yenilendi.

Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde 290 bin 917 metrekarelik alanda gerçekleştirilen kilitli parke döşeme çalışmaları için 85 milyon 928 bin 962 TL kaynak kullanıldı. Yapılan yatırımla birlikte kırsal mahallelerde toz, çamur ve bozulma gibi sorunlar ortadan kaldırılarak, vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlandı.

Büyükşehir Üretti, İlçelere Sundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kilitli parke çalışmalarında kendi üretim gücünü de devreye aldı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gülveren Kilitli Parke Üretim Tesisleri'nde, 22 milyon 995 bin 720 TL maliyetle 87 bin 105 metrekare kilitli parke üretildi. Üretilen parkeler ilçe belediyelerine verilerek, kırsal mahalle yollarında kullanıldı.

Böylece hem doğrudan döşeme çalışmaları hem de ilçe belediyelerine sağlanan parke desteğiyle birlikte, Kayseri genelinde kilitli parke yatırımlarının toplam tutarı 108,9 milyon TL'yi aştı.

Başkan Büyükkılıç: "Kırsalda Yol, Hayat Kalitesidir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Şehir merkezimizde ne yapıyorsak, kırsal mahallelerimizde de aynısını yapıyoruz. Kırsalda yol; ulaşım, üretim ve yaşam kalitesidir. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak için yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte de kırsal mahallelerde altyapıyı güçlendiren, üretim odaklı ve sürdürülebilir yatırımlarını sürdürecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kayseri, Ekonomi, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir'den kırsala 108.9 milyon TL'lik kilitli parke yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga
Edin Dzeko imza yolunda Edin Dzeko imza yolunda
Yeni tarzı Macron’u Trump’ın diline düşürdü Konuşmasına ara verip dalgasını geçti Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:24
Gözaltına alınan Tuğyan’ın sevgilisi Kervan Eminoğlu’na bu fotoğraf soruldu
Gözaltına alınan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:24
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 16:20:32. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir'den kırsala 108.9 milyon TL'lik kilitli parke yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.