Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Cami Aydınlatma Çalışmaları Ramazan'da Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Cami Aydınlatma Çalışmaları Ramazan'da Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden Cami Aydınlatma Çalışmaları Ramazan\'da Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi başlattığı cami aydınlatma çalışmalarını bu özel ayda da sürdürüyor. Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde Kayseri'nin tarihi yapılarına ışık getirilecek.

14.03.2025 13:09  Güncelleme: 13:12
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan'dan önce başladığı cami aydınlatma çalışmalarını Ramazan'da da sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, Kayseri'nin asırları aşarak bugüne ulaşan camisi Camii Kebir'de ışıklandırma çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ile İslam'ın ve Ramazan'ın sembollerinden olan camiler, bir bir aydınlatılıyor.

Bu kapsamda Hunat Camii'nin ardından Ulu Cami olarak da bilinen Camii Kebir'de de aydınlatma çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferine katkıda bulunuyor.

Kayseri'nin en eski ve önemli yapılarından olan Camii Kebir'in dış aydınlatma tesisatını çekerek adeta camiye ışık getiren Büyükşehir, tarihi de daha belirgin bir şekilde gözler önüne sererek kent estetiğinin yanında ibadet etmek isteyen vatandaşlara da huzur kaynağı olmaya katkı sağlayacak.

Vatandaşlardan Büyükkılıç'a Teşekkür

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teravih namazlarının yanında vakit namazlarında da hemşehrileri ile bir araya gelmeye özen gösteriyor. Öğle namazını Camii Kebir'de vatandaşlarla beraber kılan Başkan Büyükkılıç, onlarla sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar ise Büyükkılıç'a cami ışıklandırma faaliyetlerinin yanı sıra şehre sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek dua etti.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayserili hayırsever ve kadirşinas hemşehrilerinin her şeyin en iyisine layık olduğunu dile getirerek, ilgisinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Cami Aydınlatma Çalışmaları Ramazan'da Devam Ediyor - Son Dakika

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