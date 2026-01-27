Başkan Büyükkılıç\'tan 105 milyon TL\'lik eğitim desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı' projesi ile 'Beslenme ve Kırtasiye Desteği' projesi, öğrenciler ve ailelerin yüzlerini güldürüyor. 'Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı' projesinde 2022'den buyana 8.092 aileye 35 milyon 170 bin TL, 'Beslenme ve Kırtasiye Desteği' projesinde ise 2021 yılından bu yana 26.651 ailenin 50.089 öğrencisine 70 milyon TL destek sağlandı.

Uyguladığı yerel yönetim anlayışı ile parmakla gösterilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi; öğrenci ve genç dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde öğrencilerin ve ailelerin gönlüne dokunan anlamlı projeleri ile de ayrı bir takdir kazanıyor. Öğrencilere ve gençlere özel bir önem veren, onlarla daima iç içe olmaya gayret gösteren ve insan odaklı yerel yönetim hizmetlerinin merkezine çocuklar, gençler, özel bireyler ve yaşlı vatandaşları koyan Başkan Büyükkılıç, eğitim alanında öğrencilere ve ailelerine anlamlı projelerle destek vermeye devam ediyor. 'Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı' projesi ve 'Beslenme ve Kırtasiye Desteği' projesi ile öğrencilere ve ailelerine eğitim desteğini sürdüren Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında da öğrenciler ve ailelerinin yüzünü güldürdü. Büyükşehir belediyesi tarafından geçtiğimiz eğitim-öğretim yıllarında kırtasiye desteği olarak hayata geçirilen proje, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 'beslenmem çantamda, belediyem yanımda' sloganı ile beslenme ve kırtasiye desteği olarak uygulandı. İhtiyaç sahibi ailelerin her bir çocuğu için 4 bin TL'lik kırtasiye ve beslenme desteğini kapsayan projede, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kırtasiye-Beslenme Desteği çerçevesinde 5 bin 837 ailenin 10 bin 586 öğrencisi için toplamda 42 milyon 344 bin TL'lik ödeme yapıldı. İhtiyaç sahibi ailelerin yükünü hafifletmek ve öğrencilerin beslenme, kırtasiye ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmayı amaçlayan anlamlı projede, 2021 yılından bu yana toplam 26.651 ailenin 50.089 ilk ve ortaöğretim öğrencisine, 70 milyon TL destek sağlandı. Öte yandan eğitim destekleri kapsamında üniversiteler şehri Kayseri'de, üniversite öğrencilerini de unutmayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılından bu yana uyguladığı "Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı" projesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı için destek ödemelerini yaptı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi her bir aileye 7 bin 500 TL olmak üzere 2.697 aileye 20 milyon 227 bin TL destek sağlayan Büyükşehir, bu anlamlı projede ise 2022'den bu yana toplam 8.092 aileye 35 milyon 170 bin TL eğitim desteği vermiş oldu.

Öğrenci ve genç dostu şehrin öğrenci ve genç dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitime destek veren iki anlamlı ve özel projesinde toplamda, 34 binden fazla ailenin yaklaşık 60 bin öğrencisine 105 milyon 170 bin TL eğitim desteği verildi. Öğrenciler ve ailelerinin yüzünü güldüren, gençlerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamasına katkı sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin ve ülkenin geleceği için Türkiye'nin en büyük sermayesi olan gençleri kucaklayan anlamlı projeleri tüm hızıyla sürüyor. - KAYSERİ