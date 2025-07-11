Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Karpuz Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Karpuz Dağıtımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Karpuz Dağıtımı
11.07.2025 16:02  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarını hafifletmek amacıyla Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1 tır dolusu 17 ton karpuz dağıttı. Sosyal destek kartı kullanan ailelere ulaştırılan karpuzlar, gönül belediyeciliği anlayışının bir örneği olarak takdir topladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; yaz sıcaklarının etkisini bir nebze olsun hafifletmek ve sofralara serinlik katmak için büyük bir dayanışma örneğine daha imza attı. Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerindeki AŞ evleri ile sosyal destek kartı kullanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1 tır dolusu 17 ton karpuz dağıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını her geçen gün daha da derinleştirerek vatandaşın gönlünde kalıcı bir yer edinmeye devam ediyor. Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı ambarında hazırlanan 1 tır dolusu 17 ton karpuz, titiz bir çalışmayla araçlara yüklendi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, "Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerimizde bulunan AŞ evlerimize ve bizden sürekli sosyal destek kartı alan ailelerimize bir tır karpuz alımı yaparak, Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda dağıtıyoruz. Arkadaşlarımız araçlarımıza yükledikten sonra 20 noktamızda bu dağıtımları yaptık" ifadelerini kullandı. Personelin özverili çalışmasıyla araçlara yüklenen karpuzlar, belirlenen 20 farklı noktada bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. Dağıtım esnasında büyükşehir personeli her bir aileye "Afiyet olsun, Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın selamlarını iletiyoruz" diyerek, karpuz ikramında bulundu. Karpuzlarını alan vatandaşlar, memnuniyet içerisinde Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Vatandaşlar, yapılan bu anlamlı desteğin yalnızca sofralara değil, gönüllere de dokunduğunu dile getirdi.

Gönül belediyeciliğinin en sade, en samimi halini sergileyen Büyükşehir'in sıcak yaz günlerinde gerçekleştirdiği bu küçük ama çok anlamlı dokunuş, yüreklere dokunan özel dayanışma örneği oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kocasinan, Melikgazi, kayseri, Güncel, Yerel, Yaşam, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Karpuz Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manavgat Belediyesi’nde işler karıştı Başkanvekili kura ile belirlenebilir Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
Atina’da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu Atina'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Joao Felix yuvaya geri dönüyor Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı

15:42
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
23:11
Zincir marketlerde “elektronik etiket“ dönemi
Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi
22:58
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
22:27
Özgür Özel’den Osman Gökçek’e çok sert sözler
Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler
22:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken yanıt
21:48
Almanya’da Filistin destekçilerine polis şiddeti O anlar kameralarda
Almanya'da Filistin destekçilerine polis şiddeti! O anlar kameralarda
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 16:11:36. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Karpuz Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.