Büyükşehir personeline yönelik ilk yardım eğitimleri düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Meclis Salonu'nda ve Merkez Kütüphanesi'nde hayat kurtaran ilk yardım eğitimleri düzenlendi.

Hizmet içi eğitimlerini yıl boyunca sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, farklı zamanlarda personele yönelik ilk yardım eğitimlerini de gerçekleştirdi. Büyükşehir belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda ve Merkez Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen Sertifikalı İlk Yardımcı Eğitimi programında çok sayıda katılımcıyı bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi, kırık çıkıklara, zorlanma ve burkulmalara, su ve boğaza katı cisim nedeniyle boğulmaya nasıl müdahale edileceğinin yanı sıra ilk yardım kuralları ve uygulamasını hem teorik hem de pratik olarak personele aktardı.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlere katılımcı personele, ilk yardım sertifikaları da verildi. - KAYSERİ