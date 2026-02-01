Yarıyıl tatili, çocuklar için şenliğe dönüştü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Başkan Büyükkılıç'ın genç ve öğrenci dostu yerel yönetim anlayışı ile yarıyıl tatilini, adeta şenliğe dönüştüren birbirinden farklı ve renkli etkinliklere imza attı.

Bünyesindeki KAYMEK, Spor A.Ş. gibi kuruluşlarla eğitim-öğretime ara verilen yarıyıl tatilini fırsat bilen Büyükşehir, tiyatro etkinliğinden spora, gastronomi faaliyetlerinden çeşitli oyun ve aktivitelere kadar pek çok etkinlik ile öğrencileri yalnız bırakmadı. Büyükşehir belediyesi; Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Yarıyıl Tatil Akademisi kapsamında çocuklar, oyunlarla ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir tatil geçirerek doyasıya eğlendi, keyifli anlar yaşadı. Yine KAYMEK tarafından gerçekleştirilen gastronomi etkinliğindeki mutfakta babalar, yanlarında en güzel yardımcıları olan çocukları ile hem leziz tatları hazırladı hem de babalar ve çocukları arasında unutulmaz anlar yaşandı. Babalar ve çocuklar, 'muhteşem' olarak niteledikleri etkinlik dolayısıyla, Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir ve KAYMEK ailesine teşekkürlerini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Sömestir Cup U11 Turnuvası, büyük heyecana sahne olan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. 19 Ocak'ta başlayan ve 30 Ocak'ta oynanan üçüncülük-dördüncülük ile final maçlarıyla sona eren turnuvada, 4 grupta toplam 16 takım mücadele etti. Zecorner Kayserispor, Spor A.Ş., Melikgazi Belediyespor, Zeki Akparlar FK takımlarının yarıştığı etkinlikte, sahada ter döken tüm sporcular, spora ve eğlenceye doydu. - KAYSERİ