Yarıyıl tatili, çocuklar için şenliğe dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yarıyıl tatili, çocuklar için şenliğe dönüştü

Yarıyıl tatili, çocuklar için şenliğe dönüştü
01.02.2026 14:44  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın genç ve öğrenci dostu yönetim anlayışıyla yarıyıl tatilini birçok eğlenceli etkinlik ile renklendirdi. Tiyatro, spor, gastronomi ve çeşitli aktivitelerle dolu bir tatil sunan belediye, çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Başkan Büyükkılıç'ın genç ve öğrenci dostu yerel yönetim anlayışı ile yarıyıl tatilini, adeta şenliğe dönüştüren birbirinden farklı ve renkli etkinliklere imza attı.

Bünyesindeki KAYMEK, Spor A.Ş. gibi kuruluşlarla eğitim-öğretime ara verilen yarıyıl tatilini fırsat bilen Büyükşehir, tiyatro etkinliğinden spora, gastronomi faaliyetlerinden çeşitli oyun ve aktivitelere kadar pek çok etkinlik ile öğrencileri yalnız bırakmadı. Büyükşehir belediyesi; Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Yarıyıl Tatil Akademisi kapsamında çocuklar, oyunlarla ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir tatil geçirerek doyasıya eğlendi, keyifli anlar yaşadı. Yine KAYMEK tarafından gerçekleştirilen gastronomi etkinliğindeki mutfakta babalar, yanlarında en güzel yardımcıları olan çocukları ile hem leziz tatları hazırladı hem de babalar ve çocukları arasında unutulmaz anlar yaşandı. Babalar ve çocuklar, 'muhteşem' olarak niteledikleri etkinlik dolayısıyla, Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir ve KAYMEK ailesine teşekkürlerini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Sömestir Cup U11 Turnuvası, büyük heyecana sahne olan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. 19 Ocak'ta başlayan ve 30 Ocak'ta oynanan üçüncülük-dördüncülük ile final maçlarıyla sona eren turnuvada, 4 grupta toplam 16 takım mücadele etti. Zecorner Kayserispor, Spor A.Ş., Melikgazi Belediyespor, Zeki Akparlar FK takımlarının yarıştığı etkinlikte, sahada ter döken tüm sporcular, spora ve eğlenceye doydu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Gastronomi, Kültür, Tatil, Sanat, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yarıyıl tatili, çocuklar için şenliğe dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
13:43
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 16:04:28. #7.11#
SON DAKİKA: Yarıyıl tatili, çocuklar için şenliğe dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.