Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nin Doğa Kampı Çocukların İlgi Odağı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ilgiyle devam eden Doğa Kampı, aileleri ile birlikte gelen çocukların da büyük ilgisini çekerken, hafta sonu çocuklara survivor parkuru, voleybol, okçuluk, etno savaş oyunu gibi eğlenceli spor aktivitelerinin yanı sıra çadır kurulumu eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla kentte 'sosyal belediyecilik' anlamında birçok etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Spor A.Ş. tarafından 'Doğa Seni Çağırıyor' sloganıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen doğa kampı, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

'Doğa Seni Çağırıyor' sloganı ile yaz dönemlerinde vatandaşlara doğa ve kamp imkanı tanıyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal etkinlik, spor, yarışma, müzik ve piknik gibi pek çok farklı etkinliği kamp alanında vatandaşlarına sağlayarak doğa ile iç içe unutulmaz bir fırsat sunuyor.

Çocuklara çadır kurulumu eğitimi verildi

Bu hafta sonu Kayserililerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Doğa Kampı'nda survivor parkuru, voleybol, okçuluk, etno savaş oyunu gibi eğlenceli spor aktivitelerinin yanında çocuklara çadır kurulumu eğitimi verildi. Çadır kurulumunun püf noktalarını öğrenen çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirdi.

Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı'nda birbirinden farklı oyun alanları, sabah sporu ve birçok etkinlikle doğanın keyfinin doyasıya çıkarılacağı muhteşem bir kamp Kayserilileri bekliyor. - KAYSERİ