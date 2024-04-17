Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısında Su Faturalarına İndirim Kararı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısında Su Faturalarına İndirim Kararı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısında Su Faturalarına İndirim Kararı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda su faturalarına yüzde 30 indirim kararı verildi. Ayrıca, hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50'sinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına devam edilecek.

17.04.2024 17:53  Güncelleme: 17:56
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda su faturalarına yüzde 30 indirim kararı verildi. Ayrıca, hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50'sinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına devam edilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mecliste Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın geçtiğimiz aylarda söz verdiği su faturalarına yüzde 30 indirim önerisi de mecliste görüşüldü.

Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine teşekkür ederek, "Kamuoyuna açıklamış olduğumuz 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere sene sonuna kadar suya yüzde 30 indirimi ekliyoruz. TEFE, TÜFE'yi sabitledik, daha önce yüzde 20 indirim yaptık, şimdi de yüzde 30 indirim kararı aldık. Yeni yıl başına kadar geçerlidir" dedi.

Talep, meclis üyelerince oy birliğince kabul edildi.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50'sinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına devam edileceğine karar verdi.

Meclis üyeleri, hayvancılığı desteklemek amacıyla, TÜRKVET sisteminde aktif kaydı bulunan hayvancılıkla iştigal eden şahıs ve işletmelere tahakkuk ettirilecek su faturalarının yüzde 50'sinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması talebini görüştü.

Hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50'sinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısında Su Faturalarına İndirim Kararı - Son Dakika

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