Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personeline Akıllı Şehir Projesi Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personeline Akıllı Şehir Projesi Eğitimi Verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personeline Akıllı Şehir Projesi Eğitimi Verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 'akıllı şehir' projeleri ve 'dijital dönüşüm' kapsamında geliştirilen yeni transfer uygulaması ile ilgili personele eğitim verildi.

12.07.2024 10:36  Güncelleme: 10:38
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 'akıllı şehir' projeleri ve 'dijital dönüşüm' kapsamında geliştirilen yeni transfer uygulaması ile ilgili personele eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla şehirde dijital çağın gerekliliklerini yerine getirerek, gerçekleştirdiği çalışmalar ve projeler kapsamında 'Akıllı Şehir' konusunda hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 'Dijital Dönüşüm' projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu çerçevede, personele taşınırların transfer sürecinin dijitalleştirilmesi ve süreç yönetimi ile ilgili eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitimde Yazılım Şube Müdürü Eda Murat ve bir firmanın proje yöneticisi Yılmaz Eker sunum yaptı. Yazılım Şube Müdürü Eda Murat, dijital dönüşüm kapsamında geliştirilen yeni transfer uygulamasının ciddi anlamda kaynak tasarrufu da sağladığını anlattı. Murat, birimler arası transferde zamandan kazanım, işleyişin hızlılığının da uygulamanın Büyükşehir Belediyesi'ne katkıları olduğunu ifade etti.

Büyükşehir personeline bu gelişmeler kapsamında eğitim verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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