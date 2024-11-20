Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personeline İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personeline İlk Yardım Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personeline İlk Yardım Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanındaki önemini vurgulamak amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sertifikalı ilk yardım eğitimi güncellemesi gerçekleştirdi. Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

20.11.2024 11:22  Güncelleme: 11:23
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanındaki önemini bir kez daha vurgulamak amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ilk yardım eğitimi alan personeline yönelik sertifikalı eğitim güncellemesi gerçekleştirdi.

Merkez Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitim programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karakaş, daire başkanları ve ilk yardım eğitimi alan personel katıldı.

2 gün süren İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, başarıyla gerçekleştirilirken, eğitim, personele acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale yapabilme becerisi kazandırmayı amaçladı. Eğitimde, temel ilk yardım bilgileri, solunum ve kalp durması durumunda uygulanan yaşam destek teknikleri, yaralanmalar ve kanama kontrolü gibi konulara odaklanılırken, eğitimin sonunda, katılımcılara ilk yardım sertifikaları verildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, "İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında üç yılda bir tazelenmesi gereken sertifika etkinliğimiz burada gerçekleştiriliyor. İnşallah ihtiyaç olmaz ama bu eğitimler önemli, eğitimin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karakaş ise sağlığın her şeyden önemli olduğuna vurgu yaparak, "Biz de belediyemiz Sivil Savunma Uzmanlığı olarak, sivil savunma planı çerçevesinde ilk yardımda görevli arkadaşlarımıza daha önce aldırmış olduğumuz sertifikalı ilk yardım eğitiminin, 3 yıl sonra yeniden güncellenmesi gerekiyordu. Bu nedenle, 2 gün süresince değişik birimlerimizde ilk yardım eğitimi hizmet kolunda görev almış olan arkadaşlarımıza İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Birimi'nde görevli uzmanlar tarafından güncelleme eğitimi veriyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 40 personelin bu güncelleme eğitiminden faydalanmasını sağladıklarını ifade eden Karakaş, "İnşallah ihtiyaç duyulmaz, ancak gerektiğinde burada alınmış olan en ufak bir bilgi, belki de bir insanın hayatını kurtarmaya vesile olabilir. İnsanlara faydalı olmak için çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personeline İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika

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