Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personeline Yangınla Mücadele Eğitimi Verildi

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından personeline, olası bir yangın durumunda yapılması gerekenleri içeren yangınla mücadele eğitim verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri'deki yerel yönetim faaliyetlerini genişleterek sosyal belediyecilik kapsamında çeşitlendirdiği faaliyetlerini toplumun her kesimine yaymayı sürdürüyor. Bu kapsamda zaman zaman düzenlediği eğitim ve etkinliklerinde vatandaşları olası bir yangın durumunda yapılması gerekenler ve yangınla mücadele noktasında bilgilendiren Büyükşehir KAYMEK, bu kez de kendi personeline söz konusu yangın durumlarına yönelik eğitim fırsatı sundu.

İş güvenliği kapsamında KAYMEK hazır

Gerçekleştirilen yangınla mücadele eğitimleri, iş güvenliği kapsamında düzenlenirken, olası bir yangın durumunda KAYMEK personelinin hazır olmasını sağlarken, eğitimler yangınla mücadele noktasında yapması gerekenleri içerdi. Bütün tesislerde yangınla mücadele için verilen eğitimlerle yangın anında yapılması gerekenler, tüm personele anlatıldı. - KAYSERİ