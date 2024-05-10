Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı'da Hizmetlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı'da Hizmetlerine Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı\'da Hizmetlerine Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Pınarbaşı ilçesinde 2024 yılının ilk 5 ayında mahalle mahalle saç sıvat, beton sıvat, arazi sulama ve hayvan içme suyu taleplerini yerine getirip, hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

10.05.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Pınarbaşı ilçesinde 2024 yılının ilk 5 ayında mahalle mahalle saç sıvat, beton sıvat, arazi sulama ve hayvan içme suyu taleplerini yerine getirip, hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, merkez mahallelerde olduğu kadar kırsal mahallelerde de yaşam konforunun artması ve merkez ile kırsal arasındaki farkın giderilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İlçelerde vatandaşlara hizmet etmeye özen göstererek kırsalı adeta ihya eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çevre temizliğinden fidan dikimine, çocuk oyun grubu kurulumu, toprak dolgu ve tesfiye işlemleri ile spor aletleri ve kameriye taşımasına kadar pek çok konuda Pınarbaşı'da 2024 yılının ilk 5 ayında hizmetler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ilçelerde çalışmalara devam eden Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı mahallelerinde hizmetleri sürdürüyor. Şabanlı, Pazarsu, Beserek, Uzunpınar, Saçlı, Taşoluk mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından saç sıvat talepleri karşılandı ve diğer talepler de karşılanmaya devam ediyor. Pınarbaşı'da Artmak, Elmalı mahallerinde beton sıvat talepleri çalışmalar devam ediyor, talepler de sırayla karşılanıyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı, Sacayağı, Kızıldere, Bahçecik, Büyükkömarmut, Gölcük, Taşlıoğlu, Taşlıgeçit, Kurttepe mahallelerindeki talepler yerinde tespit edildi ve çalışma listesine eklendi. Diğer muhtar taleplerinin de yerinde tespit çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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