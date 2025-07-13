Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehri Türk Bayrakları ile donattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu istikametinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi milli birlik ve beraberlik mesajını şehrin dört bir yanına taşıdı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ışığında milli birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek amacıyla harekete geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını Türk bayraklarıyla donattı.

Meydanlardan parklara, sosyal tesislerden ana arter caddelere kadar her yer kırmızı beyazın asil duruşuyla şereflendi. Şehrin siluetine ayrı bir güzellik ve anlam katan bu uygulama, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmayla sadece fiziki değil, manevi bir birlikteliğin de hedeflendiğini vurgulayarak; "Bu toprakların ruhunu, bu milletin inancını yansıtan al bayrağımız, Kayseri semalarında gururla dalgalanıyor" dedi. Başkan Büyükkılıç, milli değerlere sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Kayseri Kalesi, Kayseri Bilim Merkezi, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, Huzurevi, Büyükşehir Belediyesi hizmet birimleri ve daire başkanlıkları, medreseler, kütüphaneler, müzeler, hizmet veren iş makineleri ile araçlar, tramvaylar, otobüsler ve ilçe sosyal yaşam merkezleri gibi kentin simge noktalarında sergilenen dev Türk bayrakları, Türkiye Yüzyılı'nın bir sembolü haline geldi. - KAYSERİ