Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı Şubat ayı meclis toplantısını Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda 79 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Öne çıkan konular arasında Kaldırım Caddesi'nin Atilla Nuhoğlu Caddesi olarak değiştirilmesi ve yeni yaya üst geçitleri için ihale yetkisi verilmesi yer aldı.

10.02.2025 16:54  Güncelleme: 16:56
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı; Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilirken, mecliste, 79 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Meclis toplantısında 41 asıl, 38 ek olmak üzere toplam 79 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri tarafından, Kocasinan ilçesi, Barbaros Mahallesi'nde bulunan Kaldırım Caddesi isminin Atilla Nuhoğlu Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu görüşüldü. Meclis üyeleri, talebi oy birliği ile kabul etti. Diğer bir gündem maddesinde ise meclis üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan alanlarda, Kayseri Büyükşehir Belediyesince öngörülen proje doğrultusunda, 20 adete kadar Yaya Üst Geçidi'nin (reklam panosu kullanım amaçlı) Yap, İşlet, Devret modeli ile 10 yıl süreye kadar ihale edilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebini de görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projenin önemine işaret ederek, "Bu projeyi ürettik, asansörü, merdiveni var, 7-8 adet şuanda yer tespit ettik. 20'ye kadar yetki aldık, ihtiyacı olan yerlere, tavsiyeler doğrultusunda hayata geçireceğiz. Her birisi için 15 milyon TL gibi bir rakam öngörülüyor" dedi. Meclis üyelerinin takdirlerini alan bu talep, oy birliği ile kabul edildi. Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserililerin ve İslam aleminin Perşembe akşamı idrak edilecek olan Berat Kandili'ni de şimdiden tebrik etti.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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