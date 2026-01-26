Üreticilere 1 yılda 12 milyon TL'lik tohum dağıtıldı - Son Dakika
26.01.2026 11:12  Güncelleme: 11:15
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 12 milyon 526 bin TL maliyetle 262 ton nohut, yeşil mercimek ve buğday tohumu ile 3 bin fidan dağıttı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, çiftçilerin üretim kapasitesini arttırmak için çeşitli destekler sağlamaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kentin tarımsal üretim yapan çiftçilerini desteklemek ve Kayseri'nin ülke tarımındaki üretim katkısını arttırmak amacıyla 2025 yılında 12 milyon 526 bin TL maliyetli toplamda 262 ton nohut, yeşil mercimek ve buğday tohumu ile 3 bin fidan dağıtımı yaptı.

'Yeter ki siz üreten olun' diyerek büyükşehir belediyesinin imkanlarını elleri emek kokan Kayserili çiftçiler için seferber eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç; 2025 yılında da tarımsal makine ve hayvancılık desteklerinin yanı sıra tohum desteği ile üreticilerin en güçlü destekçisi oldu. Her alanda üreticinin destekçisi olma gayretini yıllardır sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında 12 milyon 526 bin TL maliyetli toplamda 262 ton nohut, yeşil mercimek ve buğday tohumu ile 3 bin fidan dağıtımı yaptı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Felahiye'de 34,5 ton, Kocasinan'da 35 ton, Melikgazi'de 15 ton, Özvatan'da 32 ton, Pınarbaşı'da 10 ton, Sarıoğlan'da 25 ton, Sarız'da 9 ton, Talas'ta 9,5 ton, Tomarza'da 17 ton ve Yahyalı'da 10 ton olmak üzere toplam 197 ton tohumluk nohut, üreticilere dağıtıldı. Öte yandan Bünyan'da 10 ton, Felahiye'de 3 ton ve Pınarbaşı'da 25 ton yeşil mercimek tohumu ekilmek üzere üreticilere teslim edildi. Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi'nde 27 ton buğdayı üreticilere dağıtan büyükşehir belediyesi, Pınarbaşı'nda ise 3 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2025 yılında Kayserili üreticilere verilen toplamda 262 ton nohut, yeşil mercimek ve buğday tohumu ile 3 bin fidan desteğinin mali karşılığı 12 milyon 526 bin TL oldu. - KAYSERİ

