Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine Uygulamalı Eğitim Fırsatı Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine Uygulamalı Eğitim Fırsatı Sunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine Uygulamalı Eğitim Fırsatı Sunuyor
20.10.2025 10:39  Güncelleme: 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, inşaat mühendisliği öğrencilerine uygulamalı eğitim sağlamak amacıyla şantiyelerini açarak, geleceğin şehirlerini inşa edecek mühendisleri destekliyor. Öğrenciler, teorik bilgilerini pratikte uygulama imkanı buldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geleceğin dirençli şehirlerini inşa edecek üniversite öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunacak inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin uygulamalı ders görmesi için şantiyelerinin kapılarını açtı.

Genç ve öğrenci dostu şehir Kayseri'nin belediyesi Büyükşehir, öğrencilere yönelik katkı ve desteklerini her kulvarda sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda yol, katlı kavşağı ve kentsel dönüşüm inşa çalışmaları kapsamındaki DSİ Ana Tamir Katlı Kavşağı ile Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesindeki temel çalışmalarında üniversite öğrencilerini ağırlayan Büyükşehir, teorik derslerdeki bilgileri uygulamalı olarak da öğrencilere sunma fırsatı tanıdı.

Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi'nden inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri ile beraberindeki öğretim üyelerini şantiyelerinde konuk eden Büyükşehir, bu anlamda da eğitim öğretim ile öğrencilere katkısını sürdürdü.

"Geleceğin Dirençli Şehirlerini Yapacak Mühendisleri Ağırladık"

Gerçekleştirilen programda konuşan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikli hedeflerinin Kayseri'yi dirençli hale getirmek olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, "Şehrimizde adeta üniversite öğrencileri için laboratuvar anlamına gelen şantiyelerimizde Abdullah Gül Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi öğrencilerimizi, geleceğin dirençli şehirlerini yapacak mühendisleri ağırladık. Burada çocuklar fore kazık çalışmalarını ve zemin iyileştirme uygulamalarını yerinde gördüler. Teoride gördükleri şeyin uygulamasını da gördüler. Bu anlamda şantiyeleri bize açan değerli daire başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğretim Üyeleri, Uygulamalı Dersler Verdi

Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı'ndan görev yapan Prof. Dr. Erdal Uncuoğlu ise 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik iki sahada teknik gezi yaparak derste gördükleri teorik bilgilerin uygulamasını göstermeye çalıştıklarını dile getirdi. Öğretim Üyesi Uncuoğlu, program ile şantiye alanlarındaki çalışmalarda interaktif bir şekilde uygulamalı olarak derslerin verildiğini sözlerine ekledi.

Memnuniyetini Dile Getiren Öğrencilerden Büyükşehir'e Teşekkür

Erciyes Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi olan Muhammet Salim Avcı da programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğretim üyelerinin söz konusu alanda fore kazık uygulaması olduğunu ifade etmesi üzerine alana geldiklerini paylaştı. Avcı, "Hem AGÜ hem de ERÜ olarak bir teknik gezi düzenledik. Bu teknik gezide biz derin temeller uyguluyoruz. Fore kazık bir delme, yerinde dökme derin temel türüdür. Buradaki kullanma amacımız üst yapıdan gelen yükleri taşımak değil de duvarların göçmesini, şev stabilitesini korumak için hem donatılı hem de donatısız olmak üzere kolonlar, kazıklar imal ediyoruz" diyerek yapılan çalışmaları özetledi. Avcı, programda emeği geçen akademisyenlere ve bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Belediye, kayseri, İnşaat, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine Uygulamalı Eğitim Fırsatı Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı Ailesini ararken kendi mezarını buldu Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener’den ayrılma sebebim o futbolcu Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
İstanbul’da yağış başladı, trafik felç Harita kırmızıya döndü İstanbul'da yağış başladı, trafik felç! Harita kırmızıya döndü
Çin’in Ay’ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı
Milli cimnastikçi Adem Asil dünya ikincisi Milli cimnastikçi Adem Asil dünya ikincisi
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

16:11
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
16:01
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike Bu markalardan uzak durun
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun
14:28
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
14:22
Yüzyılın konut projesi İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
14:21
Deniz Undav’a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 16:33:17. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine Uygulamalı Eğitim Fırsatı Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.