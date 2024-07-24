Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veli Altınkaya Basın Müzesi'ni Açtı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veli Altınkaya Basın Müzesi'ni Açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veli Altınkaya Basın Müzesi\'ni Açtı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda hizmete açtığı Veli Altınkaya Basın Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile 114 yıllık Kayseri basın tarihine ışık tutan müze, hatıraları yeniden canlandırdığını söyledi.

24.07.2024 09:41  Güncelleme: 09:43
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda hizmete açtığı Veli Altınkaya Basın Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile 114 yıllık Kayseri basın tarihine ışık tutan müze, hatıraları yeniden canlandırdığını söyledi.

6 bin yılı aşkın tarihi geçmişi olan, şehrin kimliğini yansıtan, tarihini ve kültürünü anlatan birbirinden önemli müzeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin 'Müzeler Şehri Kayseri' olarak anılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, bu müzelere geçtiğimiz yıl 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda 'Veli Altınkaya Basın Müzesi' ile bir yenisini daha eklerken, bu müze Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel ve tarihi değerleri koruma çabalarının bir parçası oldu.

Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kayseri'mizin basın ve yayın alanında emeği bulunan şahsiyetler ile yine aynı alanda kullanılmış ekipman, malzeme, belge ile yayınların tarihi süreç içerisinde geçirmiş olduğu evrelerin ele alındığı müze, ziyaretçilerini bekliyor" dedi.

Müzenin kuşaklar arası bir köprü olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, "114 yıllık Kayseri basın yayın tarihinin, yerel ve genelde gelişiminin daha iyi anlaşılması ve kuşaklar arası bir köprü kurulması amaçlanan müze, ziyaretçilerine basının tarihsel gelişimini ve gazeteciliğin nasıl yapıldığını gösterirken, basın dünyasının zaman içindeki evrimini anlamalarına yardımcı oluyor" diye konuştu.

Büyükkılıç, müzenin basın tarihine adeta ışık tuttuğunu vurgularken, "Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile hayata geçirilen müze, Kayseri'nin yerel basın tarihine ışık tutarken, hem araştırmacılar hem de tarih meraklıları için önemli bir bilgi kaynağı oluyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veli Altınkaya Basın Müzesi'ni Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veli Altınkaya Basın Müzesi'ni Açtı - Son Dakika
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