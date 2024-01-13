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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı'da meydana gelen heyelana anında müdahale etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı'da meydana gelen heyelana anında müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda gerçekleşen heyelana anında müdahale ederek, yolu tek taraflı ulaşıma açtı. Ekipler, yol temizleme ve tedbir çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı\'da meydana gelen heyelana anında müdahale etti
13.01.2024 - 15:29,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda gerçekleşen heyelana anında müdahale ederek, yolu tek taraflı ulaşıma açtı.

Yahyalı ilçesinde etkili olan yağış sonrası, Kapuzbaşı yolu, ceviz dalı asma köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan ile yola kaya parçaları düşerken, heyelanın ardından, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri anında müdahale ederek, yolu kısa sürede tek taraflı olarak kontrollü şekilde ulaşıma açtı.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol temizleme ve tedbir çalışmaları aralıksız sürdürülürken, muhtemel heyelan tehlikesine karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, muhtemel bir heyelanın önüne geçilmesi için ekipler, iş makinaları ile çatlaklar oluşan ve düşme tehlikesi oluşturan büyük kayaların temizlenme çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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