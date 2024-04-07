Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yakut Mahallesi\'ni Kocasinan Bulvarı\'na Bağlayan Üst Geçit Köprüsünü Hizmete Açtı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzeyindeki Yakut Mahallesi'ni Kocasinan Bulvarı'na bağlayarak şehrin güneyi ile birleştirecek üst geçit köprüsü ve bağlantı yolun vatandaşın hizmetine açarken, 150 milyon TL'lik yol Yakut Mahallesi'nde trafik akışını daha hızlı ve daha konforlu hale getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 10 binin üzerinde nüfusa yaklaşan Yakut Mahallesi'nin şehirle bütünleşmesine ve etrafındaki mahallelerle birlikte çok daha kolay ulaşım imkanına kavuşmasına yönelik sürdürdüğü proje tamamlandı. Yakut Mahallesi'nde Dünya Ticaret Merkezi istikametinden gelen Kocasinan 3838. Cadde'nin, Kocasinan Bulvarı'na bağlantısı tamamlanarak, hizmete sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde, yerli ve milli otomobil TOGG ile yeni hizmete açılan yolu deneyimledi. Başkan Büyükkılıç, sürücü koltuğuna otururken, araç içerisinde AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de eşlik etti. Büyükkılıç, araç içerisinde hem vatandaşları hem de çalışma yapan personeli selamlarken, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, yeni açılan yolu, 'çok güzel, muhteşem' diyerek nitelendirdi. Başkan Büyükkılıç, araç içerisinde, "Şuanda Dünya Ticaret Merkezimiz, önceki ismi fuarın oradan, Yakut Mahallesi içerisindeki demir yolu üzerinden geçen köprümüz ile Kocasinan Bulvarı'na oradan Fuzuli ve Sivas Caddesi'ne, ardından Köşk Mahallesi'ne rahatlıkla ulaşacak şekilde bir ana arteri hayata geçirmiş oluyoruz" diye konuştu. Şehrin, trafiğine en büyük katkı sağlayan ana arterlerden birisi hayata geçtiğini vurgulayan Büyükkılıç; "Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Durmak yok, koşmaya devam diyoruz, gece, gündüz demeden koşturuyoruz. Seçimlere 1 gün kala ayrıca bir güzellik kattı, şehrimizin değeri bir kez daha arttı" ifadelerini kullandı. Yapılan proje ile TCDD tarafından inşa edilen Demiryolu Üstgeçit Köprüsü, Büyükşehir Belediyesi'nce imar genişliği 30 metre olan yaklaşık 1000 metre uzunluğundaki ana arter, bağlantı yolları ve kavşak düzenlemeleri çalışmaları tamamlandı. Ankara-Sivas demir yolu hattı üzerine dolgu kısımları toprakarme metodu, köprü üzeri öngermeli kirişler kullanılarak inşa edilen köprü, yaklaşık 100 metre açıklık ve 400 metre çıkış rampaları olmak üzere 500 metre uzunluğa sahip. Yapımı tamamlanan köprünün alt kısımlarında tali yollar ve U geçişler oluşturularak güvenli ve konforlu ulaşım ağı tesis edildi. Çalışma kapsamında yaklaşık 7 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı. Çevre açısından önemli kazanımlar elde edilecek bu önemli çalışma kapsamında aydınlatma sistemleri yapıldı, güvenlik bariyerleri oluşturuldu, yaya yolları ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapıldı.

Kamulaştırma giderleri hariç toplam maliyeti yaklaşık 150 milyon TL olan proje, Yakut Mahallesi ile Kocasinan Bulvarı'nı buluşturan kesişim bölgesinde, şehrin kuzeyi ile güneyi arasındaki bütünleşmeyi arttıracak. Proje ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki trafik yükü azaltılmış olacak ve yeni yol ile ulaşım çok daha hızlı ve konforlu hale gelecek. - KAYSERİ