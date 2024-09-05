Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yatırım Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yatırım Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yatırım Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genel sekreter, daire başkanları ve şirketlerin genel müdürleri ile yatırım, değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantıda kente yapılan yatırımlar değerlendirildi ve yeni yatırımlar planlandı.

05.09.2024 14:50  Güncelleme: 14:51
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şirketlerin genel müdürleri ile yatırım, değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yaptı.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kayseri'nin aynı zamanda değişen ihtiyaçlarını da öngörerek bu doğrultuda kenti her alanda daha iyi noktalara taşıma gayretini sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ekibiyle birlikte gece gündüz demeden yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde tüm Kayserililere ulaştırma çalışmalarında hız kesmiyor.

Bu kapsamda, gerek kentteki kamu kurum ve kuruluşlarla yaptığı istişareler gerekse kurum içerisindeki değerlendirme ve çalışmalarla ortak aklı daima ön planda tutan Büyükkılıç, kurmayları ile yatırım, değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yaptı.

KASKİ Germiraltı Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, daire başkanları ile KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci, KASKİ Genel Müdür Vekili Mücahid Soyak, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş katıldı.

Toplantıda kente yapılan yatırımlar enine boyuna değerlendirilirken, gelişen ve değişen kent şartları da göz önünde bulundurularak şehre kazandırılması planlanan yeni yatırımlar detaylı şekilde masaya yatırıldı, devam eden yatırımlar ile ilgili de başkanlıklar arasında koordinasyon konuları değerlendirildi.

"Dünümüz, Bugünümüz, Yarınımız Kısacası Her Anımız Kayseri"

Yatırım, değerlendirme ve koordinasyon toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, güçlü bir ekiple kadim kente hizmet aşkında olduklarını vurgulayarak, "Bizi seven, seçen, bize güvenen ve aşık olduğumuz bu şehre hizmet etmemize fırsat veren hemşehrilerimize layık olabilmek amacıyla, güçlü bir kadro ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. Dünümüz, bugünümüz, yarınımız kısacası her anımız Kayseri. Her şey Kayseri için" diye konuştu.

Verimli geçen toplantının ardından Büyükkılıç, kurmayları ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yatırım Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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