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Kayseri Büyükşehir'den miniklere konser - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir'den miniklere konser

27.01.2022 13:05
Kayseri Büyükşehir'den miniklere konser

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çocuk kütüphanelerinde miniklere yönelik etkinlikler kapsamında en çok sevilen 3-6 yaş çocuk şarkılarının yer aldığı konserler verildiğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çocuk kütüphanelerinde miniklere yönelik etkinlikler kapsamında en çok sevilen 3-6 yaş çocuk şarkılarının yer aldığı konserler verildiğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Çocuk kütüphanelerinde haftalık etkinlikler kapsamında miniklere konserler veriliyor. Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi içerisinde bulunan Çocuk Kütüphanesi'nde gitar ve solo eşliğinde eğitmenler tarafından 3-6 yaş arasındaki miniklere en çok sevilen 3-6 yaş çocuk şarkılarının yer aldığı mini konserler verildi. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklara hep birlikte şarkılar söyleten eğitmenler, ayrıca kitap da okudular. Etkinlik takvimi kapsamında, 26 Ocak'ta Argıncık Semt Kütüphanesi'nde de gerçekleşen 'en çok sevilen 3-6 yaş çocuk şarkıları' konseri, 27 Ocak'ta ise Beyazşehir Semt Kütüphanesi içerisinde bulunan Çocuk Kütüphanesi'nde verilecek. Gençlere ve çocuklara özel önem veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Biz yerel yöneticilerin de kentin sosyal ve kültürel yönden gelişmesi açısından her zaman kültür ve sanat olmazsa olmazımız olmuştur. Özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Bu kapsamda miniklerimize yönelik etkinlikler de yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nun yapım çalışmalarında da sona yaklaştık" dedi.

'Ağaç yaşken eğilir' prensibi ile çocukları yaşlarına uygun olarak okumaya alıştırmak ve teşvik etmek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alacak Halk Kütüphanesi içerisinde de çalışma salonu, internet salonu, çocuk ve bebek kütüphaneleri, çocuk etkinlik alanı, Mimar Sinan çizim ve müze salonu, kent kitaplığı, yetişkin ve gençler için özel okuma bölümleri, sergi salonu, görme engelliler için stüdyo, gazete arşivi, kafeterya, kitap satış ve 190 kişilik konferans salonu gibi işlevlerin de yer alacağını belirtti. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir'den miniklere konser
Kayseri Büyükşehir'den miniklere konser
Kayseri Büyükşehir'den miniklere konser
Kayseri Büyükşehir'den miniklere konser

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Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Kitap, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir'den miniklere konser - Son Dakika


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