Kayseri Büyükşehir Gençlerin Yanında Konferansı Düzenleniyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Gençlerin Yanında Konferansı Düzenleniyor

Kayseri Büyükşehir Gençlerin Yanında Konferansı Düzenleniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ve Kayseri Kariyer Merkezi ile birlikte 'Kayseri Büyükşehir Gençlerin Yanında' konferansı düzenliyor. Konferansta üniversite seçimi, iş başvurusu, staj gibi konularda gençlere yol gösterici bilgiler verilecek.

24.07.2024 10:26  Güncelleme: 10:27
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ve Kayseri Kariyer Merkezi kuruluşları ile 'Kayseri Büyükşehir Gençlerin Yanında' konferansı düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetiminde gençler ve öğrencilere yönelik proje, çalışma ve desteklerini her alanda genişletmeye, çeşitlendirmeye ve arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 'Kayseri Büyükşehir Gençlerin Yanında' konferansı ile gençlerin karşısına çıkan Büyükşehir, üniversite seçimi, iş başvurusu, staj gibi konularda öğrencilere yol gösterici bilgiler sunacak.

Konferansta 6 başlıkta önemli bilgiler verilecek

25 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Hunat Hatun Medresesi'nde saat 13.00'te gerçekleşecek konferansta 6 önemli başlık işlenecek. 'Üniversite Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?, İş Bulmak İçin Geliştirilebilecek Stratejiler, Gelecekteki İş Olanakları, İş Bulamama Sebepleri, Staj Başvurularında Nelere Dikkat Edilmeli? ve Özgeçmiş Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmeli?' gibi önemli başlıklarda gerçekleşecek konferans gençleri bekliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Gençlerin Yanında Konferansı Düzenleniyor - Son Dakika

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