Kayseri CHP Yönetiminden Şehit Ailelerine Taziye Ziyareti

(KAYSERİ) - CHP Kayseri İl yönetimi, Gürcistan- Azerbaycan sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Serdar Uslu, Nuri Özcan ve Nihat İlgen'in ailelerini ziyaret etti.

Kayseri'deki şehit evine yapılan taziye ziyaretinde CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Melikgazi İlçe Başkanı Turan Arık, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

CHP heyeti, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın ailelerine başsağlığı diledi, acılarını paylaştı.