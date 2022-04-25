Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı - Son Dakika
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Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı

25.04.2022 11:55
Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin dört bir yanına diktiği lale ve sümbüller çiçek açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin dört bir yanına diktiği lale ve sümbüller çiçek açtı. Kentin park ve bahçelerine bahara hazırlık sürecinde dikilmiş olan toplam 1 milyon 45 bin adet lale, sümbül ve üzüm sümbülünün çiçek açmasıyla şehir adeta çiçek bahçesine dönüşmeye başladı.

Her alanda yürüttüğü yatırım ve projelerinin yanı sıra park, bahçe, refüj ve yeşil alanları bahara hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, şehri çiçek bahçesine çeviriyor. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı her baharda olduğu gibi bu baharda da şehrin dört bir yanını rengarenk çiçeklerle donatma çalışmalarına hız verdi. Bahar öncesi yapılan hazırlıklarla dikilen toplam 1 milyon 45 bin adet lale, sümbül ve üzüm sümbülü baharın gelmesiyle birlikte çiçek açtı. Park ve bahçeleri renk cümbüşüne dönüştüren lale ve sümbüller buralarda dinlenen, vakit geçiren Kayserililere görsel şölen yaşatarak adeta huzur veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kentin dört bir yanındaki parkları ve bahçeleri çiçek bahçesine çeviren uygulaması vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin şehrin dört bir yanındaki yeşil alanlarda yürüttüğü temizlik, budama, çiçek dikimi çalışmaları neticesinde şehir ayrı bir güzelliğe bürünürken, kenti çiçek bahçesine çeviren uygulamalar vatandaşlardan tam not aldı. Ayrıca, parklar, bahçeler ve ana yollardaki refüjler olmak üzere şehrin birçok noktasında çiçek dikimi yapan Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'nın oluşturduğu çiçek şelaleleri ve saksı menekşeler hem görüntüsü hem de kokusuyla vatandaşları mest ediyor. - KAYSERİ

Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı
Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı
Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı
Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı
Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı
Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı
Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bahçe, Lale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı - Son Dakika


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