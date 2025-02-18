Kayseri\'de 160 Personel Maaş Adaletsizliği Nedeniyle İş Bıraktı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda çalışan 160 personel, maaşlardaki adaletsizlik nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi ile işveren arasında yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine, çalışanlar maaş farklarının giderilmesini talep ediyor.

Aynı işyerinde çalışan personeller arasında 35 bin TL ile 45 bin TL arasında değişen maaş farklılıklarının giderilememesi, çalışanların tepkisini artırdı. İşveren tarafı da Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi de konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Eylemin, yarın Fen İşleri, Atölye Park, Temizlik ve Eğitim birimlerine de yayılması bekleniyor.

Tam katılım sağlanırsa; yaklaşık 2 bin 500 belediye personeli iş bırakma eylemine dahil olacak. Belediyedeki hizmetlerin aksama ihtimali nedeniyle sürecin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu. - KAYSERİ