Kayseri'de 223 mahalle yolu kar temizliğiyle ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de 223 mahalle yolu kar temizliğiyle ulaşıma açıldı

Kayseri\'de 223 mahalle yolu kar temizliğiyle ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar ve tipi nedeniyle kapanan 223 mahalle yolunu açarken, 38 yol için ise çalışmalar devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yoğun kar yağışıyla mücadele ederken, yolda kalan vatandaşların da yardımına koşuyor.

08.02.2025 13:40  Güncelleme: 13:41
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar ve tipi nedeniyle kapanan 223 mahalle yolu ulaşıma açılırken 38 yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal alandaki sorumluluk bölgesinde bulunan toplam 3 bin 477 kilometre uzunluğundaki 598 kırsal mahalle yolunda, kış şartları ile mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir'in kırsal ve şehir merkezindeki karla mücadele çalışmaları özveri ve kararlılıkla devam ederken, kırsal kesimlere yağışını sürdüren kar sonrası ise 223 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, gece gündüz demeden devam eden karla mücadele çalışmaları, yoğun kar yağışı ve zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız devam ediyor. Bununla birlikte gelen ihbarlar ve rutin kontroller ile yolda mahsur kaldığı tespit edilen vatandaşların yardımına koşularak, araçlarıyla birlikte güvenli bölgelere ulaşmaları da sağlanıyor. Ekipler, kar yağışı sonrası kapanan yollarda, yol açma çalışmalarına devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Akkışla'da 3, Bünyan'da 22, Develi'de 22, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 5, Kocasinan'da 20, Özvatan'da 8, Pınarbaşı'da 52, Sarıoğlan'da 13, Sarız'da 28, Talas'ta 4, Tomarza'da 12, Yahyalı'da 15 ve Yeşilhisar ilçesinde 7 olmak üzere toplam 1784 kilometrelik yol ağında toplam 223 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Tipi ve kar yağışı nedeniyle tekrar kapanan yollarda çalışmalar devam ederken, Pınarbaşı'da 15, Sarız'da 20 ve Yeşilhisar ilçesinde 3 mahalle yolunda yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Öte yandan, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın şehir merkezinde sürdürdüğü yoğun çalışmalar da devam ediyor. Ekipler; ana arterlerde, cadde ve sokaklarda kar küreme, yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını gece gündüz demeden yapıyor. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ise kaldırımlarda yürütülen temizlik ve bakım işlemlerini sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 223 mahalle yolu kar temizliğiyle ulaşıma açıldı - Son Dakika

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