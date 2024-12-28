Kayseri'de 29. Ötüm Kuşları Şampiyonası Finali Gerçekleşti - Son Dakika
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Kayseri'de 29. Ötüm Kuşları Şampiyonası Finali Gerçekleşti

Kayseri\'de 29. Ötüm Kuşları Şampiyonası Finali Gerçekleşti

Kayseri'de düzenlenen 29. Ötüm Kuşları Türkiye Şampiyonası'na 25 ilden 477 kuş katıldı.

28.12.2024 14:14
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Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu tarafından düzenlenen 29. Ötüm Kuşları Türkiye Şampiyonası'nın finali Kayseri'de yapıldı.

İlk kez Kayseri'de düzenlenen finale 25 ilden 477 kuş katıldı. Yarışmaya katılan kuşlar; tekler, seriler ve takım kategorilerinde en iyi ötüşü sergilemek için yarıştı. Kuşların ötüşünü puanlayan Hakem Selçuk Erdem, "Burada Büyük Türkiye Ötüm Şampiyonası'nı puanlıyoruz. Kuşlar, 4'lü takım halinde önümüze geliyor, 20 dakika boyunca ötmeleri gereken sesleri ortaya koyuyorlar. Biz de o sesleri puanlıyoruz. Bu puanlama neticesinde takımlar, tekler ve seriler kategorilerinde yarışmada dereceye girenleri belirliyoruz" dedi. Yarışma finalinin Kayseri'de ilk kez yapıldığını kaydeden Mehmet Çetinkaya ise, "Bu sene 29.'su düzenlenen Türkiye Ötüm Kuşları Yarışması'nın finali Kayseri'de yapılmaktadır. Kuşlar; tekler, seriler ve takım halinde yarışıyor" ifadelerini kullandı.

Kayseri Kanarya Sevenler Derneği Başkanı Erdal Deniz de yarışmada emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Türkiye Kanarya Kafes Kuşları Federasyonu'na bağlı Kayseri Kanarya Sevenler Derneği'nin 25-28 Aralık 2024 tarihinde düzenlediği ve iki ana kategoride gerçekleştirdiğimiz Malinua ve Harz Ötüm Yarışması'na 25 ilden katılımcı gelmiştir. 477 kuş puanlandı. Bu yarışma Türkiye genelinde devamlı yapılıyor ve 29.'su yapılmakta. Bu sene federasyonumuz finalin Kayseri'de olmasını istedi. Yarışmadan sonra kupaları sahipleri ve kuşlarına takdim edeceğiz" diye konuştu.

Yarışmanın tamamlanmasıyla dereceye giren kuş ve sahiplerine ödülleri takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 29. Ötüm Kuşları Şampiyonası Finali Gerçekleşti - Son Dakika

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