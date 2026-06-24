Kayseri’de uçurtmalar bağımlılığa karşı gökyüzünde

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Kayseri Şubesi işbirliği ile düzenlenen 3. Geleneksel Uçurtma Şenliği'nde çeşit çeşit uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Kayseri Şubesi işbirliği ile 3. Geleneksel Uçurtma Şenliği, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. 'Uçurtmanı Göğe, Bağımlılığı Geride Bırak' sloganıyla düzenlenen etkinlikte uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi. Düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çocuklar ile birlikte uçurma uçuran İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, çocukları her türlü bağımlılıktan uzaklaştıracak farkındalık etkinliklerin devam edeceğini söyleyerek, "Yeşilay ile birlikte bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Geleneksel Uçurtma Şenliği'nde hep birlikteyiz. Adından da anlaşılacağı üzere bu etkinlik artık gelenekselleşmiştir. Bir çalışmanın sonuç verebilmesi ya da bir farkındalığın toplumda benimsenebilmesi için sürekli ve sürdürülebilir olması çok önemlidir. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz etkinliğimize yaklaşık 800 öğrencimiz katıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasına girmiş bulunuyoruz. Cuma günü itibarıyla tüm çocuklarımıza karnelerini vermiş olacağız ve tatil süreci başlamış olacak. Son hafta, Milli Eğitim Bakanlığı'mız tarafından ülke genelinde "Etkinlik Haftası" olarak ilan edilmiştir. Biz de Yeşilay ile birlikte bu durumu bir fırsat olarak değerlendirerek çocuklarımızı bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirmeyi amaçladık. Onları esaret altına alabilecek, ruhlarını ve bedenlerini olumsuz etkileyebilecek her türlü bağımlılığa dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenledik" dedi.

"Çocuklarımızı hayattan uzaklaştıran her türlü bağımlılığa karşı farkındalık çalışması yapmalıyız"

Esen, "Hem okullardaki etkinlik haftasında hem de bugün çocuklarımızı oyun alanlarına, parklara ve millet bahçeleri gibi açık alanlara çekmek istiyoruz. Çünkü çocuk oyunla öğrenir, oyunla hayatını sürdürür. Günümüzde yalnızca madde bağımlılığı değil, dijital bağımlılık da çocuklarımızı hayattan koparma noktasında ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle çocuklarımızın ekran karşısında geçirdiği süreyi azaltarak, onları hayattan ve oyundan uzaklaştıran her türlü bağımlılığa karşı önemli bir farkındalık çalışması yapmaya ihtiyaç vardır. Çocuklarımızı ekran bağımlılığından ve onları sosyal hayattan uzaklaştıran tüm dijital bağımlılıklardan koruyarak, hayatın içinde ve alanlarda olmaya davet ediyoruz. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği inşallah ilerleyen yıllarda 30 binincisine kadar sürdürmeyi ve çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan uzaklaştırarak gerçek özgürlüklerinin tadını çıkarabilecekleri bir yolculuğa eşlik etmeyi hedefliyoruz. Uçurtmalar Yeşilay tarafından dağıtıldı. 800 öğrencimiz şu anda alanda ve her biri uçurtma uçurmanın neşesini yaşıyor. Bu etkinlik gelenekselleşerek devam edecek" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ