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Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı resmi yazıya göre Kayseri'de 40 yeni mahkeme kurulacak.

Kayseri Adalet Sarayı'nda kurulacak mahkemeler; 7, 8 ve 9 numaralı Ağır Ceza Mahkemeleri, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 numaralı Asliye Ceza Mahkemeleri, 13 ve 14 numaralı Asliye Hukuk Mahkemeleri, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 numaralı Aile Mahkemeleri, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 numaralı Sulh Hukuk Mahkemeleri olarak öğrenildi.

Bu mahkemelerin kurulmasıyla birlikte Kayseri'deki adalet hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması amaçlanıyor. - KAYSERİ