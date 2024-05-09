Kayseri'de 76 Çocuğa Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kayseri'de 76 Çocuğa Trafik Eğitimi Verildi

Kayseri\'de 76 Çocuğa Trafik Eğitimi Verildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Karayolları Trafik Haftası Etkinlikleri' kapsamında Melikgazi ilçesindeki kreş ve gündüz bakım evinde eğitim gören 76 çocuğa trafik bilinci kazandırmak amacıyla eğitim verildi. Eğitimde karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ışık kuralları ve diğer genel trafik kuralları uygulamalı olarak öğretildi. Eğitim sonunda çocuklara boyama kitabı ve şapka hediye edildi.

09.05.2024 16:50  Güncelleme: 16:55
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 76 çocuğa trafik eğitimi verildi.

'Karayolları Trafik Haftası Etkinlikleri' çerçevesinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Melikgazi ilçesinde kreş ve gündüz bakım evinde eğitim gören toplamda 76 çocuğa 'Hayatla Yarışılmaz' sloganı ile trafik bilincini oluşturmak amacıyla eğitim verildi. Eğitimde karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ışık kuralları ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda jandarma personeli tarafından uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitim sonunda çocuklara boyama kitabı ve şapka hediye edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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