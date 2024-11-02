Kayseri\'de Anne Akademisi Eğitimleri Tamamlandı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. bünyesinde hizmet veren Aile Akademisi'nce düzenlenen ve annelerden yoğun ilgi gören Anne Akademisi eğitimleri tamamlandı. 4 haftalık eğitimleri başarıyla tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan 30 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi'nce annelere ve anne adaylarına yönelik Anne Akademisi düzenlendi. Eğitimlerde Öz Şefkat Empati ve Öfke Kontrolü, Aile İçi İletişim, Anne Baba Tutumları, Çocukluk Dönemi Davranış Problemleri ve Mahremiyet Eğitim, Kurallar ve Önemi, Ergenlik Dönemi, İnternet Bağımlılığı, Akran Zorbalığı ve Cinsel Kimlik Bozukluklar, Akademik Başarı, Sınavlar ve Meslek Seçimi konuları işlendi. 4 hafta süren eğitimlerin tamamlanmasının ardından Anne Akademisi Belge Takdim Programı gerçekleştirildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan 30 katılımcıya sertifikaları Aile Akademisi eğitmenlerince takdim edildi. Törende kursiyer anneler akademiden aldıkları eğitim ve hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler. Süheyla Işık isimli Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Aile Akademisi kursiyeri, eğitimlerin devamını istediklerini belirterek, "Çok dolu dolu, çok güzel günler yaşadık 4 haftada. Çok güzel geçti, çok güzel bir eğitim aldık. Gündem bizden çok hızlı ilerliyor, gelişen çağın şartlarında yetişemiyoruz ve bocalıyoruz anne olarak, baba olarak, evlat olarak her birimiz bocalama aşamasındayız. Bunun için çok teşekkür ediyoruz, emeğinize sağlık. Devamını istiyoruz" diye konuştu. Nuran Çiftçi isimli kursiyer ise çok güzel bir eğitim aldığını ifade ederek, "Çocuklarımı yetiştirdim ama babaanne olacağım, anneanneyim. Torunlarımı da güzel yetiştirmek için buraya koş koşa geldim, faydalandım. Çok güzel geçti, devamını istiyoruz. Teşekkür ederim hocalarımıza" dedi. Büyükşehir KAYMEK'in eğitimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslı Kaçdi ise şunları söyledi;

"Aile akademisi bizim için çok iyi geldi. Çünkü beşiği sallayan el dünyaya hükmeder sözünden hareketle annelerin eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Annelerin eğitimi evdeki çocukların, gençlerin eğitimi demek diye düşünüyorum. Burasının bana çok katkısı oldu. 4 haftalık bir eğitimden geçtim ama kendimi çok rahatlamış, daha sakin, çocuğuyla daha iyi anlaşan, ergen sorunlarıyla baş edebilecek bir anne olacağımı düşünüyorum. Bu çalışmaların ülke geneline yayılmasını istiyorum."

Törenin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafları çektirildi. - KAYSERİ