Kayseri\'de Avrupa Standartlarında Yeni Alışveriş Merkezi: Çarşı Melikgazi Tanıtım Günleri Başladı

Kayseri'ye yeni bir soluk, yeni bir vizyon getirecek olan Avrupa'da örnekleri bulunan, Türkiye'de ise ilk olan, alışveriş, restoran, gıda gibi birçok hizmetin bir arada olduğu Çarşı Melikgazi'nin tanıtım günleri başladı.

17 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek olan tanıtım günlerine yoğun bir ilginin olduğunu, bilgi almak için birçok kişinin çarşıyı gezdiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak vizyon projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda ince ince çalışıp büyük emek vererek tamamladığımız Çarşı Melikgazi'miz kapılarını araladı. Farklı konseptte Türkiye'deki ilk uygulamayı biz Melikgazi'mizde hayata geçirmiş olduk. Projemiz 7 bin metrekare alanda, 2 katlı olarak inşa edildi. Kayseri'deki esnaf kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız burayı gezerek bilgi aldılar. Çarşımız birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. İçerisinde farklı ticari birimlerin bulunacağı ve 7 gün açık olacak, Avrupa'da örnekleri bulunan, Türkiye'de ise ilk olacak Çarşı Melikgazi'miz çok sevildi, yakından takip edildi. Çarşı Melikgazi işlev ve amacının farklılığı ile özel bir proje oldu. Kayseri'ye yeni bir anlayış ve soluk kazandıracak inşallah. Çarsımız inşallah Kayseri'de ticaret hayatına farklı bir bakış açısı getirecek. Avrupai tarzı, modern mimarisi ile de oldukça dikkat çekti. Kayseri'nin yemeklerinin yeneceği güzel bir 'Sofra Melikgazi' adı altında bir restoranımızda içerisinde hazır bulunuyor. Çarşımızın içinde kafe, yeme içme mekanları, kuruyemiş, balık ürünleri, süt, et ve tavuk ürünleri, baharat, aktar, şekerleme, çikolata, helva, unlu mamulleri, pastane, tatlı, şarküteri, çiçekçi, pastırma, sucuk, turşucu, kahveci, manav, pasta malzemeleri ve çocuk gıda ürünleri olmasını planlıyoruz. 17 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek olan tanıtım günlerimiz saat 14.00 ve 22.00 arasında yapılacak. Tüm vatandaşlarımızı ve esnaf kardeşlerimizi bekliyoruz. Melikgazi Belediyemizin kıymetli ve göz bebeği projeleri arasında gördüğümüz Çarşı Melikgazi, Kayseri'mize ve Melikgazi'mizi hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Çarşıyı gezmeye gelen esnaf ve vatandaşlar da projeden oldukça memnun kaldıklarını, Kayseri'de Avrupai tarzda bir eserin hayata geçmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. - KAYSERİ