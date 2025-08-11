Kayseri\'de Avrupalı Türkler için İrtibat ve Hizmet Merkezi Açıldı

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) tarafından 119 yıllık tarihi saat kulesinde hizmete açılan ve tanıtımı yapılan Avrupalı Türk'ler İrtibat ve Hizmet Merkezi, Avrupalı Türk'lere hizmet verecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan saat kulesi önünde düzenlenen açılışa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar; "AKİB öncülüğünde Avrupa'da yaşayan gurbetçi kardeşlerimiz için hizmet ve irtibat noktası olarak hayata geçen irtibat noktamızın tanıtımını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu toprakların kalbine yükselen saat kulesi 2. Abdülhamit Han'ın bizlere bıraktığı bir emanettir. Bizler bu emaneti bilerek ve kıymetini koruyarak en güzel şekilde geleceğe taşıyacağımıza söz veriyoruz. Sizlerin yurtdışındaki gurbetçi kardeşlerinize verdiğiniz ehemmiyeti biliyoruz. Sizler bizler için çok kıymetli ve çok değerlisiniz. Sizlere olan sevgimizi ve saygımızı anlatmak kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bizler sizlerden razıyız, Allah'ta sizlerden razı olsun. Bizler gurbette yaşarken bayrağımızdan, ezanımızdan, devletimizden uzak olabiliriz ama her zaman devletimizin yanındayız. Milli duruşumuzla hep gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Devlet, vatan, ezan ve şerefli Türk milleti bizim kırmızı çizgimizdir. Memleketimizin kokusunu, Kayseri'mizin havası, Anadolu'muzun bereketini hiç unutmadık, unutmamaya da söz verdik" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, gurbetçilerin önemine değinerek, açılan irtibat noktasının hayırlı olmasını temenni etti.

Törende konuşan Kayseri Gökmen Çiçek ise; "Gurbetçiler, gurbetteki iş insanlarımız gurbetle ilgili yaptığımız her programda ayrı bir hüzünde hissediyoruz. Çünkü onlar bam başka hikayeler anlattılar. Arkadaşlarımızın oraya gidiş hikayeleri, hepsi başlı başına her bir ailenin başından geçenler, bir film olur. Hepimizin içine dokunan bir şeyler olur ya "Sirkeci'den tren gider, varım yoğum törem gider, Tuna bizden utanır, biz Tuna'dan, Yüzüne kapatır ellerini" şiiri inanılmaz etkileyicidir. Bu şiirde ekmek parası için Avrupa'ya gidişi anlatır. Ancak, gurbetçilerimizin oradaki milli duruşlarıyla bütün dezavantajlara rağmen, Türk duruşunu göstermeleriyle, ayrıca meydan okuyarak Türk olarak kaldılar ve bu milletin duruşunu gösterdiler" diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da; "Burada Ali başkanımızın görev sorumluluğu çok. Devletten her hangi bir şey istediğiniz zaman, bırakıp gitmeyeceksiniz. Bunu takip edeceksiniz, tekrar tekrar soracaksınız. Geçenlerde biz de Almanya programımızda Avrupalı Kayserililerle konuştuk. Bazı sorunlar var, çalışmanız lazım. Bıkmak yok, usanmak yok, durmak yok." şeklinde konuştu.

Protokol, konuşmaların ardından irtibat merkezini inceleyerek bilgi aldı. - KAYSERİ